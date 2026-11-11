Fortalecen Cuba y regiones de China cooperación empresarial

Representantes de Cuba y de regiones de China expresaron su interés en fortalecer los vínculos comerciales y empresariales en el contexto de la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), en Shanghái, informó Prensa Latina.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Tania Aguiar Fernández, sostuvo conversaciones con el vicepresidente del Consejo de Shanghái para la Promoción del Comercio Internacional, Ma Yi.

Ambas partes ratificaron su interés en estrechar las relaciones para ampliar la cooperación empresarial y favorecer una mayor inserción de los productos exportables cubanos en el mercado de esa municipalidad china.

Aguiar Fernández presidió el Foro Empresarial Cuba-Henan, junto al presidente del Consejo de Henan para la Promoción del Comercio Internacional, Li Yousheng.

El encuentro permitió presentar las potencialidades de cooperación entre ambos territorios y promover oportunidades de negocios para empresas cubanas y chinas. En la cita participaron representantes de empresas estatales y privadas cubanas que asisten a la CIIE 2026.

Cuba participa en la feria con un Pabellón Nacional y otro de Biocubafarma, espacios destinados a promover bienes de consumo y alimentos, así como las capacidades científico-técnicas del país.

La oferta exportable cubana incluye ron, café, miel, cigarrillos, confecciones tradicionales y otros productos de empresas estatales y privadas.

Abrió sus puertas el 5 de noviembre la novena edición de la CIIE, que se extenderá hasta el 10, con la participación de 162 países, regiones y organizaciones internacionales.

El evento reúne a más de cuatro mil empresas extranjeras y constituye una plataforma para promover el acceso al mercado chino, establecer contactos comerciales y ampliar las oportunidades de cooperación económica internacional.

Según datos divulgados sobre la edición de este año, la superficie expositiva supera los 370 mil metros cuadrados y más de dos mil empresas participan por primera vez.

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