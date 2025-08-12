Federación de Mujeres Cubanas despliega amplio programa por su aniversario 65

La Federación de Mujeres Cubanas en Granma dio a conocer su programa de actividades para conmemorar su aniversario 65. En la cita , se debatieron las iniciativas tomadas por la organización: el reconocimiento a bloques de consejos populares, el ingreso de nuevas integrantes y la celebración de actos municipales. El programa culminará con una ceremonia de condecoraciones a las federadas más destacadas.

Con una rueda de prensa en su sede provincial, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Granma dio a conocer el extenso programa de actividades que ha organizado para celebrar su aniversario 65.

Durante el encuentro, se detallaron las iniciativas claves: la declaración de bloques de consejos populares con la condición “Aniversario 65,” otorgada en reconocimiento a sus logros en la incorporación de mujeres y su contribución al desarrollo femenino.

Asimismo, se reconocerá a federadas destacadas de diferentes instituciones. El programa incluye una ceremonia de ingreso de nuevas integrantes a la organización, en el municipio de Cauto Cristo. Además, se realizarán exposiciones de mujeres creadoras e intercambios con féminas de diversos sectores. A partir del 15 de agosto, se celebrarán los actos municipales por el aniversario, extendiéndose hasta el día 21del presente mes .

Un momento culminante será la ceremonia de condecoraciones del día 19, donde se entregarán las distinciones “23 de Agosto” y los “sellos 65 Aniversarios”, además de otros reconocimientos especiales.

Claudia Garrido Tarancón