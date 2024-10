Solicitudes sin precedentes en EEUU para proteger a Trump

También las medidas incluyen la ampliación de las restricciones de

vuelo sobre el espacio aéreo, sus residencias y mítines, vidrio

balístico preposicionado en siete estados en disputa para el uso de la

campaña y una serie de vehículos militares para transportar al candidato

republicano, según correos electrónicos revisados por el diario The

Washington Post y personas familiarizadas con el tema. Ningún candidato en la historia reciente fue trasladado en aviones

militares antes de una elección, destacó el reporte del influyente

rotativo. Aunque no hay evidencia que vincule a Irán con dos intentos de

asesinato a Trump el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania, y el 15

de septiembre en Florida, y pese a las advertencias de Teherán de que

nada tiene que ver con ello, funcionarios estadounidenses sostienen que

la conspiración continúa. Citada por el Post, una persona no identificada que ha servido en

múltiples administraciones republicanas en puestos de alto nivel opinó

que sería «extraordinario» que el Servicio Secreto concediera tal

solicitud. El primer intento por matar a Trump ocurrió hace casi tres meses

mientras daba un discurso en un mitin de campaña en Butler. El atacante,

ultimado en el lugar por agentes del Servicio Secreto, era un joven de

20 años que utilizó un fusil AR 15. Un segundo plan de asesinato se produjo apenas el mes pasado,

cuando un hombre logró acceder al perímetro del campo de golf de Trump

donde jugaba en Florida y apuntar su arma de fuego, pero fue descubierto

y luego de una persecución fue arrestado y acusado, y está en espera de

juicio.