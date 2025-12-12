Agradece Cuba apoyo de gestores administrativos de España

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel agradeció el apoyo brindado por el Colegio de Gestores Administrativos de España al desarrollo de servicios jurídicos en la isla, aseguran hoy medios de prensa locales.

Foto Estudios Revolución

Díaz-Canel manifestó el agradecimiento en un encuentro de cortesía en el Palacio de la Revolución con el presidente del Colegio, Fernando Jesús Santiago Ollero.

Según reseñas publicadas en Granma, Juventud Rebelde y otras publicaciones digitales e impresas, también destacó el impacto de la colaboración de la entidad española en la «formación de profesionales mediante cursos y la entrega de bibliografía actualizada».

Asimismo, «resaltó la participación de esa institución en eventos internacionales celebrados en Cuba, con aportes en diversas temáticas».

Durante el intercambio realizado la tarde de este jueves, el jefe de Estado elogió la contribucion de los expertos españoles al proceso de transformación en el sector jurídico de la isla, de manera particular el vinculado a la digitalización de servicios públicos.

Los textos subraya que el mandatario cubano «ratificó la voluntad de continuar trabajando de conjunto para avanzar en la modernización y perfeccionamiento de la Administración Pública».

Por su parte, refieren, Santiago Ollero «reiteró la disposición de mantener la cooperación con Cuba, aun frente a obstáculos derivados de presiones externas».

