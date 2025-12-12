Cuba ante Kaliningrand hoy en campeonato internacional de cadetes

Cuba enfrentará hoy a Kaliningrand en la continuación del grupo E del Campeonato Internacional por equipos de Judo para Cadetes Batalla de las Ciudades, luego de sufrir dos derrotas con escenario en el balneario ruso de Sochi.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó desde la sede a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que esté miércoles la selección de la mayor de las Antillas cayó 5-13 ante la de Krasnoyars y 3-13 contra la de Kazán, en ese orden, de ahí la importancia del tope de este viernes en las preliminares.

Recordó que lo establecido en el certamen que concluye el 20 próximo, es que las victorias las logran los equipos que alcancen ocho triunfos por cero o los primeros que obtengan 13.

Taño agregó que en el torneo compiten 24 planteles anfitriones y ocho de otros países, en las divisiones de la categoría, los 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 y +90 kilogramos (kg).

Reiteró que Cuba asiste con 10 Judocas y que doblan en la categorías de pesos de 60 y 73 kg.

El equipo lo integran Emmanuel y Fabio Cortina, ambos en los 60 kg, y Lázaro Nava y Raymond Aldana, quienes competirán en los 73 kg.

La selección se completa con Miguel Ramírez (50 kg), Maikol Columbiet (55 kg), Raidel San Pedro (66 kg), Abdiel Campos (81 kg), Kenier García (90 kg) y Vannier Dupong (+90 kg), todos bajo la dirección del entrenador Evaristo Delis Mena.

