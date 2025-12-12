Cuba reitera voluntad de fortalecer nexos con grupo euroasiático

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, ratificó la disposición de la nación caribeña a continuar fortaleciendo los vínculos desarrollados con la Unión Económica Euroasiática (UEEA), sus Estados miembros y Observadores, según trascendió hoy.

Durante una comparecencia por videollamada ante el Consejo Intergubernamental Euroasiático, celebrado en Moscú, Marrero también agradeció a los Gobiernos de la UEEA por apoyar la reciente resolución que demanda el fin del bloqueo económico del Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

Su alocución está publicada en el diario Granma y es resañada este viernes por otras publicaciones locales, las cuales destacan la referencia a la oposición de la Unión a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, elaborada por Washington.

Marrero manifestó que Cuba mantiene su estrategia de desarrollo, a partir de los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad ambiental, a pesar de la hostilidad de la administración estadounidense liderada por Donald Trump.

Señaló que el país trabaja para dinamizar la economía, «con énfasis en las acciones destinadas a incrementar los negocios y las inversiones extranjeras en sectores clave, para lo cual anunciamos recientemente un Plan de Medidas que incentiva a los inversionistas». Del mismo modo, mencionó «líneas específicas para el desarrollo de una cooperación intensificada en el marco de la Unión», que se «identificaron» durante el encuentro de la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de Cuba en la recientemente Feria Internacional de La Habana.

Acerca de ello, destacó la implementación práctica del Hub logístico en Cuba como puente hacia América Latina y el Caribe; la esfera del Turismo de Salud; la seguridad Alimentaria y Energética, y la cooperación empresarial.

En su intervención, el Primer Ministro aseguró que la «historia de amistad y cooperación con las naciones euroasiáticas es el cimiento más sólido para construir esta asociación estratégica e implementar la integración como herramienta para el desarrollo de nuestros países».

«Como Estado Observador, estamos convencidos de que existe un gran potencial para desarrollar acciones concretas a nivel de la Unión, alineadas con los respectivos objetivos nacionales de desarrollo y en beneficio de nuestros pueblos», comentó el jefe de Gobierno.

