Dúo playero Gómez y Veranes desde hoy en Etapa Final de Norceca 

El dúo playero de Cuba de Damián Gómez y Eblis Veranes debutarán hoy en la primera jornada del grupo D de la Etapa Final y undécima parada del Tour NORCECA 2025, que tendrá lugar hasta este domingo en las arenas de Juan Dolio, República Dominicana.

Según el sitio www.norceca.net, la segunda dupla cubana enfrentará este viernes a la de Canadá de Schachter-Pickett y la de Estados Unidos de Cory-Bradford, en ese orden.

Este sábado, en el cierre de la etapa eliminatoria, los cubanos tomarán con el binomio de Islas Vírgenes de Mayer-Penberthy.

En la jornada sabatina también se efectuarán los partidos de cuartos de final, mientras que el domingo será la semifinal y la discusión de las preseas de bronce y oro.

Importante será lograr preseas para las parejas participantes, pero aún más lograr un puesto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cita multideportiva que contará con un mínimo de 12 equipos por género.

En total se inscribieron en el certamen 16 equipos masculinos y femeninos de 17 países.

Gómez y Veranes llegaron a República Dominicana con la medalla de plata de la parada de Punta Cana y las de bronce de Guadalajara y Varadero.

Entre los dúos masculinos sobresalen también el integrado por los mexicanos Inés Vargas y Carlos Andrés Ayala, quienes aparecen entre los favoritos luego de conseguir el oro en Puerto Cortés, la plata en Surinam y el bronce tanto en Punta Cana como en la anterior parada en Juan Dolio.

Además, ganaron una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 este año en Puebla.

Por Estados Unidos resaltan Cory y Bradford, campeones en Guadalajara, mientras que por Canadá destaca el experimentado Schachter, junto a Pickett, medallistas de bronce en el Torneo de Clasificación Norceca para el Campeonato Mundial de 2025.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.