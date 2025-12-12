Mujeres de Cuba resaltan lucha contra violencia de género

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la central provincia de Villa Clara resaltó hoy la importancia de mantener la igualdad de derechos y luchar contra la violencia de género, dos prioridades de la organización en el país.

Foto www.cmhw.icrt.cu

Como parte de su Pleno Provincial, la féminas del centro de Cuba resaltaron la importancia de atender en las Defensorías más de 800 casos relacionados con la violencia de género, una cifra que demuestra cuánto resta por hacer en este tema.

Mayelín Díaz, secretaria de la FMC en la provincia, enfatizó en la necesidad de identificar personas y familias que viven en situación de violencia, así como del trabajo conjunto entre organizaciones, organismos e instituciones para prevenir y hacer actuar la justicia.

De acuerdo a Mabel Dipotet, fiscal y miembro no profesional del Secretariado Provincial de la FMC, todavía hay casos concretos de mujeres, adultos mayores y niños violentados, una realidad que obliga a fortalecer las acciones para enfrentar las consecuencias de esta conducta.

Entre las prioridades de trabajo para 2026 sobresalen elevar el funcionamiento de las organizaciones de base, enfrentar el delito y las ilegalidades, potenciar el cumplimiento del Código de las Familias, lograr más vínculos con los Presidentes de Consejos Populares y sostener el impacto directo en las comunidades.

Como parte de la jornada, varias féminas recibieron el sello 65 aniversario de la FMC, un reconocimiento a su trabajo sostenido en una organización fundada por Fidel Castro y Vilma Espín.

