Granma asume el reto de sembrar 41 mil hectáreas de arroz

La provincia de Granma, con una histórica tradición arrocera, se enfrenta a uno de sus mayores desafíos agrícolas en los últimos cinco años tras asumir el compromiso de sembrar 41 mil hectáreas de arroz como parte de la campaña nacional 2025-2026, que pretende alcanzar las 200 mil hectáreas en todo el país.

Odisnel Traba Ferrales, director agrícola de la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique, responsable de 30 mil de las hectáreas locales, calificó la meta como “bastante fuerte” en el contexto actual.

Al respecto, Traba Ferrales especificó al periódico Granma que la falta de insumos químicos, no permite llegar al rendimiento potencial de las variedades; lo que origina que el rendimiento del grano por hectáreas sea de 2 a 2,5 toneladas por hectáreas cuando antes se alcanzaban 5.

El territorio que en el 2018 logró un récord en la producción del cereal con el cultivo de 45 mil hectáreas y alcanzó 70 mil toneladas de este, enfrenta hoy también otras carencias como la inaccesibilidad al combustible y a recursos básicos para fertilizar y controlar plagas y malezas; así como la complejidad energética.

La empresa José Manuel Capote Sosa completará el compromiso provincial con 11 mil hectáreas restantes.

