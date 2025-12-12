Premian concurso “De donde crece la palma” en Campechuela

Como parte de las actividades que se desarrollaron en el municipio de Campechuela por la jornada de la cultura cubana se efectuó la premiación del concurso¨De donde crece la palma¨.
El concurso es auspiciado por los Ministerios de Educación y Cultura quienes promueven el estudio de la vida y obra del Héroe Nacional José Martí.
La creatividad, la imaginación y el quehacer de los niños son terreno fertil para expresar sentimientos de amor y agradecimiento al maestro por su obra dedicada a los más pequeños.
El jurado que tuvo a su cargo el análisis de las obras decidió reconoció a los siguientes pioneros.
Listado de Premios y Menciones
Primer Nivel.
Premios
Ignacio Torres Rondón
Luis Manuel Morales Pompa
Mención
Flavia Pérez Areas
2do Nivel
Premios
Angélica Roselvis Peña Mesa
Ana Paula Torres Ramirez
Anthony Vázquez Cabrera
3r nivel
Premios
Ailan Zapata Martinez
Alejandra Reyes Télles
Mención
Virgen Cañamero Balibrea
Enseñanza Especial
Premio
Sheila Verdecia Torres
Mención
José Carlos Bellas Rodriguez.