Premian concurso “De donde crece la palma” en Campechuela

En el municipio de Campechuela se efectuó la premiación del concurso "De donde crece la palma" como parte de la jornada de la cultura cubana. El concurso, auspiciado por los Ministerios de Educación y Cultura, promueve el estudio de la vida y obra de José Martí. El jurado reconoció a pioneros en varios niveles y categorías.

Como parte de las actividades que se desarrollaron en el municipio de Campechuela por la jornada de la cultura cubana se efectuó la premiación del concurso¨De donde crece la palma¨.



El concurso es auspiciado por los Ministerios de Educación y Cultura quienes promueven el estudio de la vida y obra del Héroe Nacional José Martí.



La creatividad, la imaginación y el quehacer de los niños son terreno fertil para expresar sentimientos de amor y agradecimiento al maestro por su obra dedicada a los más pequeños.



El jurado que tuvo a su cargo el análisis de las obras decidió reconoció a los siguientes pioneros.

Listado de Premios y Menciones

Primer Nivel.

Premios

Ignacio Torres Rondón

Luis Manuel Morales Pompa

Mención

Flavia Pérez Areas

2do Nivel

Premios

Angélica Roselvis Peña Mesa

Ana Paula Torres Ramirez

Anthony Vázquez Cabrera

3r nivel

Premios

Ailan Zapata Martinez

Alejandra Reyes Télles

Mención

Virgen Cañamero Balibrea

Enseñanza Especial

Premio

Sheila Verdecia Torres

Mención

José Carlos Bellas Rodriguez.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma