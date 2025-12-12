Atractivos del turismo en Cuba centra evento promocional en China

Cuba y China celebraron hoy aquí un evento de promoción turística sobre la isla caribeña en el que se destacaron los atractivos de naturaleza y cultura, así como las facilidades para el visitante chino.

Durante la actividad, la cónsul general de Cuba en Guangzhou, Marina Domenech, afirmó que las recientes medidas -como la exención de visado y la reanudación de vuelos directos de Air China- eliminan barreras para los viajeros provenientes del gigante asiático.

Asimismo, recordó que Cuba fue designada en 2003 como el primer “destino turístico chino” en América Latina, subrayando la base sólida para la cooperación en este sector. Por su parte, Dayron Rodríguez, director de Negocios Internacionales de Havanatur S.A, operador turístico de Cuba, presentó itinerarios personalizados que incluyen rutas sobre el tabaco, el café y el patrimonio cultural y natural de la isla.

Wang Guangyan, directora general de Cuba Baiyou Travel, destacó las particularidades de ciudades como La Habana, Viñales, Varadero y Trinidad, y anunció una ruta combinada Cuba-Venezuela que fusiona cultura caribeña y biodiversidad sudamericana.

Durante la ronda de preguntas, los asistentes -entre ellos turoperadores, empresarios y medios de prensa- intercambiaron opiniones sobre seguros médicos, experiencias personalizadas y mejoras en la oferta turística cubana.

Este evento se centró en los ricos recursos turísticos y los itinerarios distintivos de Cuba como la «Perla del Caribe», además de impulsar los intercambios y la cooperación bilateral en este sector.

La cita destacó además el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China.

Cuba ha intensificado su promoción turística en Asia, con especial enfoque en China, mercado estratégico que registró un crecimiento sostenido de visitantes antes de la pandemia y que ahora retoma impulso gracias a la reactivación de conexiones aéreas y facilidades de visado.

La isla recibió recientemente el premio “Destino Socio de Activación del Patrimonio Cultural Inmaterial 2025”, otorgado por el Instituto de Investigación Meadin de China.

El reconocimiento distingue al país caribeño por su labor en la preservación y revitalización del patrimonio cultural inmaterial.

Elizabeth Vela, consejera cubana de Turismo para Asia, afirmó que Cuba es uno de los destinos más singulares y fascinantes del Caribe.

Añadió que el país ofrece más que playas: cuenta con el mejor tabaco del mundo, café de alta calidad, ron exquisito y un patrimonio cultural material e inmaterial reconocido internacionalmente.

