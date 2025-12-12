China rechaza acciones unilaterales de EEUU contra petroleros

La Cancillería china rechazó hoy las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra seis buques petroleros, incluidos los de bandera hongkonesa, tras la incautación del petrolero venezolano cerca de aguas de ese país.

El portavoz Guo Jiakun reiteró la firme oposición de Beijing a estas medidas «carentes de fundamento en el derecho internacional y no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU».

Subrayó que tales acciones constituyen una práctica de “jurisdicción de brazo largo” que viola principios básicos del orden jurídico global.

El vocero reiteró la postura china contra el uso abusivo de sanciones como herramienta de presión política o económica.

Desde que comenzó el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas y la presión del gobierno de Donald Trump contra Caracas, China ha rechazado en múltiples ocasiones las injerencias de las fuerzas externas en los asuntos internos del país sudamericano bajo cualquier pretexto.

Ambos países tienen una Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo, y Beijing ha respaldado los esfuerzos del gobierno por proteger la soberanía y seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social en Venezuela.

Recientemente Trump anunció el cierre en su totalidad del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela en su incrementada campaña psicológica y de máxima presión contra Caracas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que con el robo y secuestro del barco petrolero y sus tripulantes Washington inauguró una nueva era de la piratería naval criminal en el Caribe.

