Zimbabwe y Cuba resaltan alto nivel de relaciones bilaterales

Zimbabwe y Cuba evaluaron hoy de muy positiva la evolución de las relaciones bilaterales y la voluntad recíproca de fortalecerlas.

La Embajadora de la nación caribeña, Susellys Pérez Mesa, y la Directora de Europa y América del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, Bernadette Ntaba Kadyamuma, destacaron el alto nivel de los nexos y, en particular, el intercambio de importantes delegaciones durante el 2025.

Durante un encuentro en la sede de la Cancillería de Zimbabwe, ambas partes coincidieron en la ampliación de la colaboración en diversas esferas, con viajes de trabajo a Cuba de un Enviado Especial del Presidente Emerson D. Mnangagwa, de dos Ministros y tres Viceministros.

Especial significado –resaltaron- tuvo la visita oficial a este país africano del Presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

La Embajadora y la Directora de Europa y América intercambiaron sobre las prioridades de trabajo para el 2026 en función de diversificar y fortalecer las excelentes relaciones bilaterales.

Pérez Mesa reiteró el agradecimiento por el histórico apoyo de Zimbabwe a la lucha contra el bloqueo expresado durante el 2025 en diversas tribunas de Harare, Nueva York y La Habana.

Asimismo, dialogaron sobre otros temas de interes regional e internacional.

