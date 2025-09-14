Reaparece Cabeza de Lobo en el mercado cubano

La marca Cabeza de Lobo reaparece en el mercado cubano y responde a la diversificación del portafolio de la Compañía Cervecería Bucanero S.A, y su compromiso con la innovación.

Erick Williams Abreu, director general de la entidad, dijo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que este relanzamiento de la marca, propiedad de la “Bucanero”, busca satisfacer al consumidor con precios competitivos y ocupar un espacio junto a los otros productos reconocidos de la Compañía.

Esta es una cerveza ligera y ciento por ciento cubana, comentó el directivo, se trabajó con mucha pasión en su proyecto, esperan inundar el mercado nacional y sustituir importaciones.

Se ocuparán en las negociaciones de mutuo acuerdo con proveedores con costos manejables para la empresa y llegar con precios asequibles a los consumidores, refirió el director general.

Yainelis Calero Pérez, especialista de promoción y marketing de la empresa confirmó que este nuevo producto surge tras un estudio de mercado realizado el pasado año, que reveló una oportunidad de ocupar el espacio que venían ganando las cervezas importadas en la preferencia del consumidor.

Para su posicionamiento se basan en la accesibilidad con un precio atractivo, pensado para un público amplio; la presencia por la disponibilidad en el mercado, con distribución estratégica a nivel nacional y el respaldo debido a la confianza de ser una receta respaldada por Cervecería Bucanero, empresa de referencia y prestigio en la industria cervecera cubana.

Durante la presentación de Cabeza de Lobo, este viernes, Odette Montes de Oca, maestra cervecera, explicó de las características técnicas del líquido con sabor suave y refrescante, que presenta sutiles aromas frutales, con ligeras notas a grano y un delicado toque floral de lúpulo, logrando un equilibrio pensado para un consumo prolongado y agradable.

Por un proceso de fermentación y control de elaboración preciso, posee un bajo contenido alcohólico y menos calorías en comparación con otras cervezas del mercado, señaló la experta.

Williams Abreu anunció que iniciarán la distribución este mes, asegurando productos en supermercados y tiendas con el objetivo de que todos los canales de venta tengan acceso a las marcas de la Cervecería.

Cabeza de Lobo surgió en Cuba en la década del 60 del siglo XX, era una cerveza negra con gran aceptación, la marca quedó detenida en el tiempo y resurge con nuevas estrategias para acaparar la atención del mercado nacional.

