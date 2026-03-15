México envía más de mil 200 toneladas de alimentos a Cuba en dos buques de su Armada

Dos buques de la Armada de México atracaron este viernes en La Habana cargados con más de 1 200 toneladas de alimentos de primera necesidad, en una nueva muestra de solidaridad del gobierno mexicano hacia la nación caribeña en medio de la compleja coyuntura económica y energética que atraviesa.

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, informó a través de su perfil en Facebook sobre la llegada de las embarcaciones ARM Huasteco y ARM Papaloapan (A-411), que ya habían realizado escalas previas en la Isla en lo que va de año.

El diplomático destacó que, minutos antes del arribo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció a México como la nación que más se ha destacado por apoyar a Cuba en las actuales circunstancias y agradeció personalmente a su homóloga, Claudia Sheinbaum Pardo, por la ayuda enviada.

Los buques transportaron frijol y leche en polvo, productos que, según explicó la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, serán incorporados de inmediato a la red de distribución nacional para garantizar su llegada directa a la población.

El gobierno cubano subrayó que la entrega se realiza en cumplimiento de instrucciones de la Presidencia de México y con coordinación portuaria para asegurar la rapidez en la distribución.

La Cancillería cubana calificó el envío como un gesto de hermandad y cooperación bilateral, así como un acto político de solidaridad internacional que fortalece los vínculos históricos entre ambos pueblos y constituye un respaldo frente a las presiones externas.

Fuentes oficiales señalaron que el arribo de hoy no solo aporta recursos materiales esenciales, sino que también representa un respaldo político y solidario en tiempos de dificultades.

Presidenta mexicana respalda el acercamiento de La Habana con Washington

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Jeannette Flores / ObturadorMX / Gettyimages.ru

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes el anuncio realizado por su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre los contactos que el gobierno de Cuba mantiene con funcionarios de Estados Unidos en medio de las crecientes presiones de la administración de Donald Trump contra La Habana.

“¡Qué bueno!”, exclamó la mandataria durante su conferencia matutina al referirse a la información divulgada por el presidente cubano.

Sheinbaum reiteró el compromiso de México con la solución pacífica de las controversias y defendió el diálogo diplomático como vía para resolver las diferencias.

“Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba”, afirmó en alusión al bloqueo impuesto por Washington hace más de seis décadas.

La presidenta subrayó que México continuará apoyando “por todas las vías” al pueblo cubano, no solo por razones humanitarias, sino también en virtud de los principios constitucionales que establecen la autodeterminación de los pueblos, la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz.

En ese contexto, agradeció las palabras de Díaz-Canel, quien reconoció públicamente la asistencia humanitaria enviada por México, tanto la proveniente del gobierno como la recolectada por la sociedad civil, que hasta el momento suma tres envíos por barco.

Cubadebate