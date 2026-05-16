Asociación Humanitaria de Italia impulsa iniciativa de apoyo a Cuba

La Asociación Humanitaria italiana Semi di Pace impulsa su campaña “Cuba en el Corazón”, en apoyo solidario al pueblo de la isla, que enfrenta un recrudecido bloqueo económico y amenazas bélicas de Estados Unidos, señala hoy una nota.

La iniciativa solidaria con la nación antillana se mantiene y fortalece a casi tres meses de su lanzamiento, con la recaudación de fondos y donaciones, como resultado de un esfuerzo que cuenta ya con un amplio respaldo por parte de diversas organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, apunta un comunicado de esa asociación.

Luca Bondi, presidente de Semi di Pace, se refirió al realizar el llamado a esta campaña, a las recientes medidas adoptadas por el gobierno norteamericano contra el pueblo del país caribeño y manifestó que ante tan compleja situación “Cuba nos necesita a todos, a cada uno de nosotros; necesita nuestra solidaridad”.

“En este momento, nuestros ojos y corazones están puestos en Cuba, donde llevamos 28 años presentes, en su gente, que atraviesa una situación dramática”, como consecuencia de las genocidas acciones estadounidenses, dijo el líder de esa agrupación, fundada en 1980 en la ciudad de Tarquinia, provincia de Viterbo, en la región del Lacio.

Bondi recordó en esa convocatoria, que el pueblo italiano recibió el apoyo de brigadas médicas cubanas “durante el momento más dramático de nuestra historia reciente, cuando la epidemia de la Covid-19 nos golpeó con fuerza, dejando un rastro de desesperación, dolor y muerte”.

“Todos podemos ser protagonistas de acciones positivas y constructivas que mejoren el mundo” y por ello, en ayuda al pueblo cubano “lanzamos estaa campaña de recaudación de fondos para adquirir alimentos, productos de higiene y saneamiento, medicamentos de primera necesidad, generadores y paneles solares”, expresó.

Entre las más de 50 organizaciones que se sumaron a este proyecto solidario se encuentran la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, la Asociación Fábrica de la Paz, la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, la Promotora Social ARCI, y la Asociación Mediterránea de Voluntarios.

También contribuyen fuerzas políticas, incluidas las secciones en Tarquinia del Partido Democrático y del Movimiento Cinco Estrellas, así como el Centro Misionero de Medicina de Florencia, además de entidades juveniles y educativas de Viterbo como la Red de Estudiantes de Secundaria, el Instituto Orioli y el Liceo Rousseau, entre otras.

Como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el hermanamiento entre los pueblos de Italia y Cuba, en la sede de Semi di Pace, en la Cittadella de Tarquinia, se realizará el próximo 19 de mayo un evento para conmemorar el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, Héroe Nacional de ese país latinoamericano.

En el marco de ese encuentro, que contará con la presencia de los embajadores de esa nación ante Italia y la Santa Sede, Jorge Luis Cepero y Leyde Rodríguez, respectivamente, se abordará el avance de la iniciativa solidaria Cuba en el Corazón.

La Demajagua