El Cuba del Clásico perdió partido de preparación

Okinawa.- CUBA cedió hoy aquí ante Luchadores de Nippon Ham en el comienzo de sus partidos internacionales de preparación para el V Clásico Mundial de Beisbol.

El conjunto de la liga profesional japonesa, que dependió de su plantilla élite, se impuso 11×2 en duelo que dominó desde la segunda entrada, cuando anotó una vez ante el abridor zurdo Yoenni Yera, quien toleró cuatro más en la siguiente y cargó con el revés.

Entonces el camarero Kazunari Ishii le pegó tiple de tres rayas como estreno de una tarde de lujo en que empujó cuatro y bateó de 5-3, con doblete incluido.

Por los anfitriones, Kosei Yoshida cubrió sin contratiempos el primer tercio y se llevó el crédito antes de dar paso a otros cuatro compañeros encargados de complementar el quehacer desde el montículo.

La armada antillana, tovadía carente de figuras llamadas a ejercer protagonismo, facturó una vez en el sexto acto, con doble de Alfredo Despaigne, y otra en el noveno con elevado de sacrificio de Andrys Pérez, quien había sustituido como receptor a Ariel Martínez.

A Yera (2.2 episodios) le siguieron Yeudis Reyes (2 C en 2.1 innings y jonrón del jardinero central Daiki Asama), Javier Mirabal (3 C en 1.1) y Franklyn Quintana (1 C en 1.2), lo que pone en claro que no tuvieron actuación las principales piezas del staff ya disponibles.

De conjunto hicieron 150 envíos, el 55 por ciento de ellos strikes, regalaron nueve boletos y promediaron velocidad de 88 millas por hora, con Reyes y Mirabal con los registros más altos (93 millas).

A la ofensiva lo mejor de la isla caribeña fue aportado por el intermedista Dayán García (4-3), seguido por Despaigne (4-2) y Guillermo García (4-2).

«Me concentré en lograr buenos contactos, salieron las conexiones y pude hacer el trabajo», dijo el primero de ellos antes de destacar que el equipo fue de menos a más al bate, pese al nivel del pitcheo enfrentado.

«Sin hombres con variedad y mucha rotación en sus lances», aseveró, insatisfecho porque «no fue el mejor partido para nosotros», pero convencido de que «es bueno que los desajustes se den al comienzo de estos topes, que tienen como objetivo pulir las dificultades».

Por su parte, el mentor Armando Johnson resaltó la suma de 10 imparables y la abundancia de buenos contactos, y puso del lado negativo el número de bases por bolas otorgadas y que seis de los ocho rivales encargados de abrir tandas llegaran a la inicial.

El técnico recordó que el grupo aún no alcanzó su forma óptima ni se completó, y se mostró complacido al narrar que durante el mitin posterior al duelo atletas y entrenadores departieron criterios a fin de asumir su desenlace como motivación adicional para redoblar esfuerzos.

Este sábado la selección cubana descansará, y un día después se medirá a Dragones de Chunichi, también en Okinawa.

LA OFENSIVA DE CUBA

Roel Santos (cf) 4-1

Yoelkis Guibert (rf) 3-0

Yurisbel Gracial (3b): 4-0

Alfredo Despaigne (bd): 4-2 (1 doble)

Yadir Drake (1b): 4-1 (1 triple)

Ariel Martínez (r) 3-0

Dayán García (2b) 4-3 (1 doble)

Guillermo García (2b) 4-2

Luis Vicente Mateo (ss) 3-1

Andrys Pérez (entró por Martínez) Sacrificio

LOS TOTALES

Cuba: 2-10-0

Luchadores: 11-12-0