Federadas granmenses celebrarán nuevo aniversario de su fundación

Un amplio programa de actividades se desarrollará en Granma en homenaje al aniversario SESENTA Y SEIS de creada la Federación de Mujeres Cubanas. Así lo dieron a conocer dirigentes de la organización femenina en Conferencia de Prensa realizada en la ciudad de Bayamo. En el encuentro trascendió que entre las principales acciones destacan participación en programas agroalimentarios, estimulo a federadas, bloques y delegaciones destacadas.