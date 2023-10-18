VICEPRIMER MINISTRO DE CUBA y VICEMINISTRO PRIMERO DE LA REPÚBLICA DE CUBA en la Provincia de Granma

EL VICEPRIMER MINISTRO DE CUBA JORGE LUIS TAPIA FONSECA RECORRIÓ EN EL MUNICIPIO DE BARTOLOMÉ MASÓ, ZONA DEL PLAN TURQUINO, EL ALTO DIRIGENTE SE INTERESÓ POR LA ECONOMÍA, EL ESTADO DE ÁNIMO DE LOS CAMPESINOS, LOS IMPAGOS Y LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LAS PRODUCCIONES.
EN LA FINCA DEL CAMPESINO LUIS DÍAZ FERRALES DE LA COOPERATIVA DE CRÉDITOS Y SERVICIOS ABEL SANTAMARÍA UBICADA EN PROVIDENCIA, ESTABLECIÓ UN DIÁLOGO CON LOS PRESENTES Y SACÓ CUENTAS QUE DEMUESTRAN PODRÍA SER MEJOR LA ECONOMÍA DE LOS PRODUCTORES CON LA VENTA DE CAFÉ, MIEL ECOLÓGICA, CERDOS, AVES Y FRUTAS.
ELLO PRESUPONÍA UNA ATENCIÓN MÁS CERCANA A LOS CAMPESINOS, LA APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS Y COMPROMISOS CON ELLOS, ASEVERÓ.
Por su parte:
EL VICEMINISTRO PRIMERO DE LA REPÚBLICA DE CUBA JORGE LUIS PERDOMO DILELLA RECORRE LUGARES DE INTERCAMBIÓ CON EL CONSEJO DE DIRECCIÓN Y CON DIRIGENTES DE LA FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA DE CIENCIAS MÉDICAS, CON DOCENTES DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA Y CONOCIÓ SOBRE LAS LABORES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON UN SILLÓN MÓVIL.
OTRO DE LOS LUGARES VISITADOS POR PERDOMO DILELLA FUE LA ESCUELA PEDAGÓGICA CELIA SÁNCHEZ MANDULEY QUE ATIENDE SIETE MUNICIPIOS GRANMENSES CON UNA MATRÍCULA QUE SOBREPASA LOS MIL ESTUDIANTES.
LA VISITA GUBERNAMENTAL A ESTA PORCIÓN SUR ORIENTAL DE CUBA GRANMA SE EXTIENDE HASTA ESTE JUEVES E INCLUYE TAMBIÉN EL INTERCAMBIO CON MINISTROS DE LOS SECTORES DE LA SALUD, CULTURA Y OTROS.