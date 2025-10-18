Putin felicita a Russia Today en su aniversario: “Defienden la verdad con valentía y perseverancia”

Vladímir Putin, felicitó a RT por su 20.º aniversario, agradeciendo al medio por defender “la verdad con valentía y perseverancia”. El presidente ruso acudió personalmente al Teatro Bolshói, donde se celebró un acto en honor a RT y donde están presentes no solo políticos rusos y trabajadores del medio, sino también delegaciones extranjeras.

“Mucho ha sucedido en los medios en los últimos 20 años: toda una era. RT ha evolucionado de una idea a una marca global reconocida mundialmente. Agradezco a su equipo enérgico, creativo y unido por su alto nivel de profesionalismo, su dedicación a su profesión y su deber, y por su valiente, desinteresada y persistente defensa de la verdad en el espacio informativo global”, manifestó el líder ruso.

“Tuvo un éxito brillante”

Putin señaló que RT se enfrentaba a una tarea difícil: llevar sus operaciones a un nivel cualitativamente nuevo, pero el canal “tuvo un éxito brillante” y millones de personas en todo el mundo confiaron en RT, mientras que sus competidores comenzaron a “envidiarlo y, a veces, a temerlo”. “Esto es una señal de que el canal va un paso por delante”, subrayó.

RT ha dado a la gente la oportunidad de expresarse y comunicar al mundo su postura, sostuvo el presidente. “Por eso, creo, los verdaderos profesionales, incluidos los de EE.UU., Europa y todos los continentes, han querido colaborar con ustedes. Y no solo colaborar, sino trabajar. Y no por dinero, por supuesto, sino sobre todo porque les han dado a estas personas la oportunidad de expresar su opinión y transmitirla a millones de personas”, declaró Putin, recordando que muchos famosos han trabajado con RT.

Además, el presidente añadió que la magnitud de la audiencia de RT “inspira confianza” en que el medio seguirá creciendo. “Solo el año pasado, el número total de visualizaciones de los proyectos del canal en redes sociales alcanzó casi 24.000 millones, y la audiencia total del canal RT en plataformas de televisión de pago es de casi 1.000 millones de espectadores”, detalló.

El “arma secreta” de RT

Putin también aseveró que “la soberanía de Rusia, por la que hemos luchado, seguimos luchando y siempre lucharemos, depende, entre otras cosas, de nuestra capacidad para transmitir información objetiva e imparcial a la gente de todo el mundo”, destacando el papel de RT en este proceso.

Asimismo, el mandatario ruso indicó que la contribución de RT a los esfuerzos por crear un orden mundial más justo es “difícil de sobreestimar” y enfatizó que el medio no impuso nada a nadie, sino que ofreció un punto de vista alternativo.

El líder ruso también contó del “arma secreta” de RT. “Les deseo un desarrollo continuo, encontrando nuevos formatos y nuevos temas en la feroz batalla por ganarse el corazón y la mente de la gente. Para ganar esta batalla, es necesario seguir utilizando su arma estratégica secreta, de alta precisión y alcance intercontinental: la verdad”, manifestó.

20 años en el aire

RT fue lanzado en 2005 y durante este tiempo se ha convertido en uno de los canales de noticias internacionales más populares del mundo, con una audiencia semanal de millones de personas.

Influyentes figuras públicas y políticas, así como periodistas, colaboran con el medio.

Así, RT ha emitido programas del legendario presentador estadounidense Larry King, así como del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, conocido entre otras cosas por publicar numerosos documentos secretos de diversas agencias de EE.UU., gracias a los cuales el mundo se enteró de numerosos crímenes. Desde 2018, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa presenta su programa en el canal. Desde 2024, Patrick Loch Otieno Lumumba, luchador contra el neocolonialismo, profesor y escritor, analiza en RT muchas dicotomías de África.

Claudia Garrido Tarancón