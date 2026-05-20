Premiados tres concursantes de Granma en Salón Nacional de plástica infantil ¨De Donde crece la Palma¨

Las obras de tres concursantes de la provincia de Granma, sur oriente de Cuba, fueron premiadas en la edición 31 del Salón Nacional de plástica infantil ¨De Donde crece la Palma¨, convocado por la galería de arte Benito Granda Parada, de Jiguaní.

Los granmenses triunfadores en ese evento que rinde homenaje a José Martí, Héroe Nacional de la mayor de las Antillas, son, en Enseñanza Especial, Mario Daniel Castillo Guevara y Eliannis Suárez Perdomo.

Mario Daniel es de Jiguaní y Eliannis de Bayamo, tienen 14 y 15 años de edad, respectivamente, y ambos presentaron obras sin título.

Completa el trío de ganadores la quinceañera Thalía la Rosa Santos, de Bayamo, quien lo hizo en el Tercer Nivel, con pintura a la que no puso título.

Con sus éxitos ellos situaron a Granma en segundo lugar, entre las provincias de la parte oriental del archipiélago cubano, en dicha edición De donde crece la palma, antecedida por Camagüey y seguida por Holguín, con cuatro y un ganadores, en ese orden.

La premiación del concurso se realizó este 19 de mayo durante el acto político cultural en Dos Ríos para rendir homenaje a José Martí, en ocasión del aniversario 131 de su caída en combate en ese sitio del actual municipio de Jiguaní.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma escribió en su perfil en Facebook:

En el acto por el aniversario 131 de la caída en combate en Dos Ríos de nuestro Apóstol, tuvimos el inmenso honor de reconocer a niños y niñas que participaron en la XXXI edición del concurso De donde crece la palma.

“Fue un momento especial para decirles que mantuvieran la memoria viva de Martí a través de su ejemplo y pensamiento”.

Radio Bayamo