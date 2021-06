Con marca personal de 93 kilogramos, la pesista granmense Leidy Rodríguez Rodríguez finalizó quinta en la Copa del Mundo celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y confirmó así su presencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio, previstos del 24 de agosto al 5 de septiembre.

La muchacha (41 kg) ya tenía el boleto casi asegurado por su actuación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 (levantó 90 kilos), pero necesitaba participar en una competencia oficial este año para ratificarse en la cita bajo los cinco aros.

“No competía desde 2019, por eso estoy muy contenta con este resultado. Lo más importante en cada evento es mejorar tu propia marca y eso hice ahora”, comentó vía Facebook, desde la sede del evento la destacada atleta.

Leidy arrancó mal en la justa pues falló su primer intento –algo lógico por tantos meses sin contender- pero luego alzó 91 kilos y más tarde 93, un peso respetable que, sin embargo, debe intentar mejorar para subirse al podio olímpico, pues varias mujeres hoy en su división superan los 100 kg, cota antes impensable.

Para que se tenga una idea de algunas de las rivales de Leidy para la cita nipona, subrayemos que las chinas Lingling Guo y Che Cui tienen registros actuales de 107 y 101 kg, respectivamente. La primera de ellas, por cierto, fue oro en Dubai y fue escoltada en la premiación por la nigeriana Jonah Ben (104) y la indonesia Ni Nengah Widiasih (97). La gran sorpresa la dio la venezolana Clara Fuentes (95), quien terminó cuarta y quebró el récord de las Américas, que estaba precisamente en poder de la oriunda de Bayamo .

“Voy a seguir entrenando para Tokio como siempre he hecho, con todas mis fuerzas, no me gusta adelantarme a los acontecimientos, pero continuaré luchando”, expresó la halterofilista de 36 años.

Su entrenador, el también granmense Ramón Martínez Martínez (Guaso) explicó que Leidy sobrepasó las expectativas porque se había planificado 92 kg; también refirió que, en sentido general, fue una competencia muy dura por el alto nivel de los asistentes y por el número de concursantes: 231, de 52 países.

Junto a Leidy hicieron el viaje a Dubai el matancero Oníger Drake Vega (88 kg) –quien terminó en el puesto 15, pero debe competir en Tokio por su actual lugar en el ranking –, el villaclareño César Rubio Guerra (sexto) y el también yumurino Danilo Rodríguez García (noveno). Estos dos últimos prácticamente quedaron sin opciones de estar en los Juegos Paralímpicos.

Guaso señaló en diálogo exclusivo con La Demajagua que otros dos granmenses, el médico Jorge Calante Hernández y el fisioterapeuta Rogelio Ávila Blanco integraron la pequeña comitiva que este 26 de junio debe retornar a Cuba.

“Ellos han sido de mucha ayuda. De hecho, dos atletas presentaron problemas físicos aquí en Dubai y pudieron competir gracias al intenso trabajo de estos profesionales”, dijo el avezado preparador.