A fin de limitar la movilidad de personas y vehículos, para frenar la propagación de la Covid 19, el sector del transporte en la provincia de Granma refuerza las medidas teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica, ocasionada por la pandemia, que presenta el territorio.

Según explicó en panel informativo transmitido por el canal provincial CNCTV Leonardo Labrada, director provincial de Transporte, esas disposiciones, adoptadas de conjunto con el Grupo de Trabajo Temporal en Granma, serán efectivas a partir de este viernes 27 de agosto.

El empeño de limitar la movilidad de personas para contener la propagación de la epidemia, tiene que ir alineada con la restricción del sistema de transporte, comentó el directivo.

Labrada señaló que toca a cada municipio hacer la evaluación de la cantidad de carros que verdaderamente se justifique que tienen que trabajar 24 horas o durante el día; los que trabajen hasta la 1pm llevan una pegatina tipo B, y los que trabajen 24 horas llevan una pegatina tipo A, precisó.

En la ocasión Labrada resaltó que atendiendo a las nuevas medidas quedarán sin efecto los permisos emitidos por el sector del transporte con anterioridad.

Asimismo informó que se limitará la movilidad de vehículos tanto particulares como estatales a partir de la 1pm, horario en el que solo podrán circular aquellos que tengan un autorizo tipo A, válido para 24 horas.

A continuación, se enumeran las medidas anunciadas:

1-Limitar la circulación de vehículos particulares chapa p que no están en función del enfrentamiento a la Covid, en horarios comprendidos entre las 5 am y la 1pm. Los carros que terminen con matrículas con números pares podrán circular en esos horarios lunes, miércoles y viernes; mientras que las matrículas que terminen en números impares circularán martes, jueves y sábados. Los domingos no debe circularse a no ser que se presente una situación excepcional.

Los vehículos particulares que poseen licencia para circulación de transporte o voluntarios que se presenten y operen en función del enfrentamiento a la Covid serán identificados con una de las dos pegatinas (A o B), y podrán circular en correspondencia con lo establecido para tal caso.

2-Limitar el movimiento de motorinas, bicicletas, bicitaxis, medios de tracción animal y otros vehículos que no poseen matrícula, en el horario comprendido entre las 5am y la 1pm. Posterior a ese horario no podrán circular ni siquiera los medios de este tipo que operen en función del enfrentamiento a la Covid sin ser identificados con las pegatinas A o B.

3-Los taxis vinculados al sistema de Taxis-Cuba, Cubataxis, los ómnibus y vehículos de carga, circulan las 24 horas en función de las actividades priorizadas. Estos medios no requieren pegatina ni ningún otro documento.

4-Los carros con matrícula de FAR y MININT de régimen especial así como el transporte sanitario (ambulancias, y carros fúnebres) circulan en correspondencia con las misiones que cumplan y no necesitan ningún documento.

5-Otros vehículos estatales y no estatales que participen en las actividades sanitarias, funerarias y otros de apoyo a salud pública, serán identificados con la pegatina tipo A, a solicitud de cada organismo.

6-Limitar la circulación de vehículos estatales (motos, autos, camionetas, paneles, microbuses) disminuyendo el funcionamiento en un 50 % según los principios siguientes: a) vehículos estatales imprescindibles para la actividad productiva o de servicios priorizados que circulen en horario comprendido entre las 5 am y la 1pm dentro del municipio llevarán pegatina tipo B, es decir no están autorizados a circular después de la 1pm. b) Los vehículos estatales en función de actividades priorizadas cuya circulación se autorice durante las 24 horas llevarán la pegatina tipo B.

7-Los casos de urgencias médicas visiblemente demostrables o alguna necesidad impostergable se explica a la autoridad competente, por ejemplo un carro privado que no está en función de la Covid pero en la noche o madrugada tiene que ir al hospital a trasladar a un enfermo, por supuesto que no requiere ningún permiso.

8-Prohibir la circulación intermunicipal de vehículos y personas, salvo casos excepcionales autorizados por el Grupo de Trabajo Provincial.

9-Las entidades que realizan ventas on line con entrega a domicilio deberán distribuir sus mercancías en medios de transporte debidamente autorizados.

10-Las direcciones administrativas de las empresas del territorio que realicen actividades priorizadas deben realizar la transportación de sus trabajadores así como utilizar el teletrabajo o reducir el personal. Los permisos personales no autorizan la circulación de medios de transporte.

11-Los vehículos con matrícula T y K, que se utilicen en funciones empresariales requerirán autorización para circular tipo A o B según corresponda. El resto se ajustarán a los procedimientos de los vehículos particulares. Los carros de turismo rentados, aunque se controla su movilidad no requieren ningún otro permiso o procedimiento adicional.

12-Los vehículos particulares de las formas productivas del territorio y otros de similar naturaleza se ajustarán como principio a los medios con chapas particulares. Podrán utilizar pegatina A o B según el aval de las entidades con las que se relacionan y se exhonerarán de los principios de circulación de días pares e impares.

13-Teniendo en cuenta la gran cantidad de permisos existentes y autorizaciones se procederá a anular todos los permisos anteriormente asignados. A partir de este viernes solo serán válidas las pegatinas tipo A o B. Solo quedan con efecto los permisos para salir de la provincia que concede el Grupo de Trabajo Provincial.