“Para todos los deportistas firmar un contrato profesional es un logro muy importante, es algo que da una gran satisfacción. En lo personal estoy súper contento con todo lo que está pasando con mi carrera deportiva porque es un reto y una meta que tengo que cumplir”, declaró el recio bateador alazán al ser abordado por Cubadebate y Radio Habana Cuba, minutos después del protocolo de contratación, efectuado en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano.

Con apenas 19 años de edad, este muchacho natural de Bayamo ya estaba en la mira de los técnicos del patio al ser liberado por la Federación Cubana de este deporte para integrar un listado de 34 atletas que le fue entregado a la Major League Baseball (MLB) para una posible contratación, hasta que fue congelado el acuerdo por la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump.

Dos años después, al ser elegido como el Jugador Más Valioso de los playoffs de la última Serie Nacional donde su equipo Granma se proclamó campeón, demostró su talento y llamó la atención de los scouts asiáticos, quienes no demoraron en solicitar sus servicios.

“Ellos se fijaron en mí en los playoffs por la fuerza y magnitud de mis batazos, y sobre todo por el momento en que ocurrieron. El playoff es algo que es de mucha presión y tensión, se dieron cuenta que tengo sangre caliente, fuerza, e inteligencia para afrontar los retos”, dice.

“Nunca pensé en ser el MVP de esos playoffs, solo tenía en mente ayudar a los Alazanes a ser campeones, pero cuando supe la noticia me puse muy contento al igual que mi familia que siempre me ha apoyado durante toda mi carrera”, agrega.



En aquella oportunidad este diestro que se para en la caja de bateo a la zurda, impactó a todos al compilar de 39-19 (487 Ave) en los 11 desafíos de semifinal y final, incluidos tres tubeyes y cuatro bambinazos, con 17 carreras remolcadas, además de decidir el campeonato en su último turno al bate.

Por estos días, el también llamado 3G por las iniciales de su nombre y apellidos, ha estado comunicándose con Alfredo Despaigne, otro slugger alazán contratado por aquellas lejanas tierras.

“He hablado mucho con Despaigne, él es como otro entrenador más para mí y siento tremenda satisfacción de que esto sea así. Cuando él estaba aquí me ayudaba mucho en los entrenamientos y al enterarse de mi contrato me llamó y me dijo que echara pa’lante, que ese béisbol es fuerte por el rigor de los entrenamientos, la disciplina y por su cultura diferente”, señala.

Antes de partir a la tierra del Sol Naciente el venidero mes de enero a cumplir su contrato de un año, donde tendrá la posibilidad de subir al roster de 70 jugadores en cualquier momento, este bayamés cumplirá sus funciones como primera base titular del equipo Cuba sub 23 que participará en los I Juegos Panamericanos Junior, en Colombia, y se encuentra inmerso en los entrenamientos para dicho evento.

La parte triste de la historia es que por el momento no podremos disfrutar de sus conexiones en nuestro campeonato doméstico, lo que será un golpe duro en las aspiraciones de su equipo Granma de revalidar el título nacional. Al final de nuestro encuentro no quiso despedirse sin antes dedicarle unas palabras a la afición de su terruño.

“Quiero darle muchas gracias a la afición de Granma por todo ese apoyo que me ha dado en este tiempo que estuve con el equipo y quiero decirles que siempre voy a ser alazán. En cualquier momento que llegue de allá, si tengo que jugar pelota con el equipo lo voy a hacer.

Desde la distancia por supuesto que estaré apoyándolos en todo lo que necesiten siempre