Todo marchaba viento en popa. La barriga “hermosa y mega-abultada” presagiaba el anhelado día de convertirse en madre por segunda vez. En casa todos agilizaban los preparativos para recibir al nuevo y más mimado integrante de la familia. Pero a las 37 semanas de embarazo, la vida de la joven Madelaine Machado Pacheco dio un giro de 180 grados que la puso al borde de la muerte.

“De repente comencé a sentirme mal, a presentar estornudos, tos; pensé que era un resfriado, algo simple, pero no ¡Era la Covid, tristemente!”, cuenta esta bayamesa de 31 años.

“Fui de inmediato al médico, y el primer PCR dio negativo pero como estaba embarazada decidieron dejarme ingresada para observarme. Ante la persistencia de los síntomas, al cabo de unos días me repitieron el examen y dio positivo. Me hicieron una radiografía y tenía los pulmones súper dañados. Mi estado de salud comenzó a empeorar, y entonces me trasladaron a la unidad de terapia intensiva”.

Así comenzaba una larga pesadilla para quien estuvo cerca de un mes reportada en estado crítico en el Hospital docente universitario Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.

“Cuando llegué a cuidados intensivos, los médicos me informan que al otro día me iban a hacer la cesárea. Así fue; mi bebé nació sano y salvo, pero mi estado de salud se agudizó. Me pusieron oxígeno y me entubaron; como seguía agravándome, tuvieron que realizarme una traqueotomía”, dice mientras muestra la cicatriz en su cuello.

Con la experiencia de quien lleva más de cuatro décadas de trabajo como enfermera de cuidados intensivos Luz María Gutiérrez Figueredo, su amiga y vecina por demás, puede dar fe de lo tenso de aquellos días en los que Made, como cariñosamente le llaman, se debatía entre la vida y la muerte.

“Psicológicamente estaba muy afectada, al pensar que moriría pues era una sala para complicaciones graves donde no permiten familiares o acompañantes. Y cuando tuve mi turno de trabajo en la sala fue una experiencia terrible, muy dura: ella no me reconoció, estaba con edemas, la tenían sedada, y empezó todo el trastorno de su hipertensión arterial. La verdad, fue doloroso verla en ese estado”, dijo Gutiérrez Figueredo.

Con los ojos aguados, Made evoca aquellos días en los que vivió una odisea.

“Mucha gente no consideran la Covid con seriedad; muchos creen que no se contagiarán. Eso pensaba yo, que no me iba a pasar, pero me infecté. Cómo la adquirí no lo sé, porque me cuidé al extremo.

“Fue muy difícil estar allí, verme rodeada de aparatos, entubada. Con la traqueotomía no podía hablar, y cuando necesitaba algo de las enfermeras me comunicaba mediante aplausos. Fue terribleestar sin poder hablar, inmovilizada, acoplada a tantos equipos…” dice mientras su mirada se pierde en el pasado.

Duras fueron las jornadas en la que los pronósticos se hicieron más desfavorables cada día, pero enormes eran las razones de esta bayamesa para aferrarse a la vida.

“Todo el tiempo le pedía a Dios que me permitiera seguir viviendo para criar a mis dos hijos: Osman David, quien nació en medio de esa turbulencia y Carla Sofía, de cinco años. Yo repetía todo el tiempo: ¡Dios mío ayúdame: es duro que estos niños se queden sin su madre!

“Tenía muchos deseos de vivir, de estar con mi familia, que es mi motor impulsor; siempre me han apoyado, y en esos días de mi enfermedad estaban locos de angustia”

Ciertamente fuera de terapia los días no fueron menos difíciles para la familia. Padres y abuela sin consuelo, mientras la pequeña Carla preguntaba a toda hora por su mamá. Por otra parte, su hermana Bety, a quien Made califica como una segunda madre, permanecía constantemente en el hospital junto a su esposo en espera de noticias y pronósticos.

Según cuenta su cuñado Ángel Luis Ramírez Quiala, resultaba difícil el momento de la entrevista con los médicos, porque, por más de 12 días, la evolución permanecía desfavorable.

“Nosotros no le comentamos al resto de la familia sobre el estado crítico de Madelaine, ya con traqueotomía hecha; solo mi esposa y yo lo sufríamos, porque sabíamos que si contábamos todo tal cual, en casa iban a empeorar psicológicamente. Mi esposa estuvo casi 10 días sin poder dormir, con sobresaltos cada vez que sonaba el teléfono, porque temía que en cualquier momento llegara una noticia fatídica”, narró Ramírez Quiala.

Por fortuna, atrás quedaron aquellos infinitos riesgos, las incertidumbres y las tristezas. Y en ese feliz desenlace se funde el empeño de un grupo de valientes de batas blancas que laboraron sin descanso para ganar la batalla por la vida.

“Muy agradecida con todos, empezando desde ese médico que estaba de guardia cuando llegué con síntomas al hospital, la doctora que me atendió la semana que estuve ingresada en la sala en cuarta planta, hasta llegar a terapia; de todos recibí una atención esmerada, maravillosa. … son muchos los nombres implícitos en mi agradecimiento: el jefe de servicio de Terapia Chachi, la doctora Angelina, las enfermeras Doris, Sandra…La verdad estoy muy agradecida con todos por su empeño, su entrega, porque más que cumplir con su trabajo, se dedican en cuerpo y alma a salvar vidas”, recalca Made.

“Ahora le doy mucho valor a la vida porque estuve a punto de morir. Agradecida con Dios, primeramente, porque en mi recuperación también estuvo la mano divina; hubo momentos en los que ya habían agotado todos los recursos médicos y no aseguraban mi vida; todo dependía de mi respuesta al tratamiento y a los procederes; pero tuve mucha fe en mi recuperación. También loas para todo el personal de salud, y por supuesto, para mi familia, por el sustento, el apoyo, la dedicación y las incontables muestras de amor. También con todos los amigos, vecinos, conocidos, que se preocuparonpor mi estado de salud y me enviaron sus buenos deseos de pronta recuperación”. Septiembre del 2021 es una fecha que Madelaine nunca olvidará. Afortunadamente, la angustia de aquel fatídico mes ya es historia. Más que una secuela de aquella trágica experiencia, su cicatriz en el cuello deviene símbolo de resistencia y superación. Mientras acaricia a sus retoños,sentada en la sala de su apartamento en el reparto Antonio Guiteras de la capital granmense, sueña con ver crecer a sus hijos, y contarles un día, cómo, debido a una terrible pandemia estuvo al borde de la muerte, pero la magia real de competentes profesionales de la salud, junto a la voluntad divinay sus enormes deseos de continuar en este mundo, hicieron posible el milagro que la trajo de vuelta a la vida.