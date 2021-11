Estudiantes del Campus II, de la Universidad de Granma, realizan el Bastión Estudiantil Universitario 2021, como parte del Día Nacional de la Defensa.

El Día Nacional de la Defensa en la provincia de Granma estuvo dedicado a los bastiones estudiantiles, puntualizar plantillas de tiempo de guerra, formación de batallones, conferencias, talleres, y visionaje de videos sobre la guerra No convencional y la subversión interna por parte del enemigo entre otras actividades. Las máximas autoridades granmenses participaron en los ejercicios realizados en la ciudad de Bayamo.

La Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Bayamo y la Universidad de Granma desarrollaron este Día Nacional de la Defensa el Bastión Estudiantil Universitario, dedicado a la preparación de los jóvenes.

En ambas instituciones estudiantiles se realizaron ejercicios prácticos relacionados con simulacros del sistema de urgencias médicas de la salud pública, la preparación de tiro, táctica e infantería militar, y clases teóricas, vinculadas a la inteligencia militar y a la guerra No convencional.

Los jóvenes de primer año hicieron su juramento para incorporarse a las milicias universitarias, que tienen la misión de defender la Patria desde la trinchera estudiantil.

“El bastión estudiantil universitario 2021, se desarrolla en el contexto de los 45 años que está cumpliendo nuestra universidad, y todo ha sido para fortalecer la capacidad defensiva, política ideológica de los estudiantes, en este contexto de Covid-19, y de guerra no convencional, ya que nuestro Comandante en Jefe avizoró que sin defensa no puede existir una Patria, que sin defensa no puede existir dignidad, que sin defensa no puede existir una Revolución”, expresó Yoaidis Yero Remón, estudiante de 5to año de Contabilidad y Finanzas, de la Universidad de Granma (UDG).

En el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Granma se desarrolló además un ejercicio de zona de defensa, donde se simuló una emboscada al enemigo, aniquilada por una brigada de producción y defensa del Reparto Rosa La Bayamesa.

Otros ejercicios se desplegaron en el resto de los municipios granmenses, que permitieron ejercitar la capacidad defensiva del territorio.