Este once de enero los granmenses rindieron tributo a Celia Sánchez Manduley. En un singular monumento que perpetúa la memoria de la heroína de la Sierra y el Llano, conocida como La escalinata, ubicado en Manzanillo, la Federación de Mujeres Cubanas recordó el ejemplo de esta incansable mujer.

Con una ofrenda floral colocada en la base del Conjunto Escultórico La escalinata, ubicado en la calle La Caridad de Manzanillo, inició el tributo de los granmenses a Celia Sánchez Manduley.

“Una mujer que entregó todo a la causa de la lucha, pero que desde todas sus posiciones no dejó de ser una madre, aunque no tuvo hijos de sangre, sí tuvo muchos hijos a los cuales dedicó su tiempo. Por todo lo que hizo en la lucha revolucionaria no dejó de atender la cultura, la familia, no dejó de ser una mujer íntegra”, expresó María Elena Hechavarría, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, en Granma.

La Federación de Mujeres Cubanas dio la bienvenida a 60 nuevas integrantes de la organización, en el sitio histórico que honra, desde hace más de 30 años, la presencia de la luchadora clandestina por estas tierras.

Artistas locales armonizaron la jornada, mientras el compromiso juvenil se hacía patente.

“deberíamos ser como ella, juguetona, le gustaba compartir con sus amigos pero sin dejar de lado la responsabilidad, el patriotismo que ella tenía, la inteligencia, las ganas de luchar por su país, por su Patria”, comenta Angélica Figueredo Matos, estudiante 7mo grado, de la ESBU Paquito Rosales, en Manzanillo.

“Era una mujer que dedicó todo su corazón a Cuba, luchó en la Sierra Maestra con Fidel, a mí me gustaría ser como ella”, dijo Katia Verdecia Pantoja, otra estudiante de 7mo grado, de la misma escuela de la ciudad del Golfo.

Al finalizar, Ángel Larramendi, escritor, y director del Centro para la Promoción de la Cultura Literaria, en la Ciudad del Golfo, presentó el libro “Celia, mi mejor regalo”, testimonio de Eugenia Palomares Ferrales, quien tuvo el privilegio de vivir junto a Celia Sánchez Manduley.