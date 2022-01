El miembro del Buró Político y secretario de organización y política de cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, presidió la asamblea municipal del Partido en Bayamo, provincia de Granma.

Con esta reunión concluye el proceso de balance de la militancia comunista granmense a ese nivel. La cita provincial tendrá lugar en el mes de febrero.

Las palabras del General de Ejército Raúl Castro, en el octavo Congreso del Partido, referidas a lograr que la organización sea más democrática y más participativa guió el debate de la militancia comunista en la capital granmense durante la celebración de su asamblea municipal.

“Y para ser más participativos tenemos que escuchar, que intercambiar en todos los sectores, en todos los grupos etáreos, pero atender a los jóvenes como lo más importante, como quedó claro en el Congreso del Partido”, dijo Morales Ojeda.

Presidida por el miembro del Buró Político y secretario de organización y política de cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, la reunión abordó de forma crítica las preocupaciones de los delegados presentes referidas a las 63 medidas implementadas en la agricultura, la recuperación ganadera, los proyectos locales, los nuevos actores económicos, el quehacer en las redes sociales, la enseñanza de la historia de Cuba, entre otros temas.

“Sé que por iniciativa del Ministerio de Educación existen gran cantidad de productos digitales terminados para la secundaria, la primaria. En la Universidad soy testigo de que esos materiales existen, sin embargo no son utilizados. Yo me pregunto por qué en esta etapa de la Covid-19 en la que no se podían visitar los museos, se le hicieron llegar estas visitas virtuales que se encuentran en las escuelas, de alguna forma a los estudiantes”, expresó Luis Félix Duany, militante del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.

El funcionamiento del Partido y su labor político ideológica en las comunidades también ocupó a los militantes.

“La mayor labor política ideológica que hace un militante del Partido es su ejemplo, integración, su participación, de esa manera arrastra, y la gente lo sigue, y entonces, creo que en eso hay que trabajar muy fuerte en este nuevo período y los militantes no jubilados deben saber que el barrio es de ellos, y que junto con la familia, ellos están comprometidos”, explicó en su intervención el militante jubilado Eugenio Montenegro.

Resaltó en la asamblea municipal de Bayamo la necesaria vinculación del Partido y los órganos de Gobierno local.

El Presidente de la asamblea municipal de Bayamo acotó que “nosotros tenemos las siete medidas del perfeccionamiento del Poder Popular, y la medida número uno es el fortalecimiento del delegado en la base, porque si logramos que esté preparado y que el pueblo vea en él la expresión del Estado y que es la persona que gestiona en la comunidad estaremos salvando no sólo la soberanía sino la Revolución que es a lo que estamos llamados todos”.

Por su parte el miembro del Buró Político expresó que “es importante que la capacitación del delegado permita desarrollar ese trabajo en la comunidad, y garantizar que el Poder Popular sea la base de nuestro sistema democrático, y tenemos que perder cualquier tipo de preocupación de que la población nos diga lo que piensa, yo creo que es una fortaleza que eso suceda, y nosotros en ese proceso de hacer política debemos identificar los conflictos, sus causas, y convocar a la población que participe en su solución y en su control”.

La asamblea eligió su comité municipal y su Buró ejecutivo, donde fue electa como primera secretaria del Partido Yanetsy Rodríguez Sampson, y fue reconocida la labor de Calixto Santiesteban en la organización en Bayamo.

En las conclusiones de la reunión, el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, Federico Hernández, convocó a los granmenses a continuar trabajando desde los barrios, y para los barrios.

“Estos intercambios que también hay que trasladarlos a nuestros barrios y comunidades, es necesario replantearlos metodológicamente, lo que significa atender a la gente, como ya explicamos, cómo resolver los problemas entre tantos, y sobre todo, cómo damos participación al núcleo y a la militancia en cada barrio o comunidad. Y exhorto a trabajar con unidad y firmeza para que la capital provincial llegue al aniversario 64 del Triunfo de la Revolución, con resultados superiores, bajo la consigna con la que hemos convocado a nuestro pueblo: Por Granma lo mejor.