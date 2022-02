El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, así como otros jefes de grandes empresas tecnológicas corren el riesgo de terminar en prisión si sus plataformas de redes sociales no bloquean el contenido considerado dañino según las próximas leyes de seguridad en línea del Reino Unido, advirtió este sábado la secretaria de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del país, Nadine Dorries, en entrevista con Times Radio.

Según la funcionaria, Zuckerberg y otros altos ejecutivos de las redes sociales podrían «absolutamente» ser encarcelados si no cumplen con la nueva legislación una vez que esta entre en vigor.

Dorries expresó su esperanza de que la ley sea un «aviso a las plataformas en línea» para que «comiencen a hacer lo que deben hacer».

La pena por no eliminar el contenido ilegal de las redes podría ser de hasta dos años de cárcel.

El viernes, el Gobierno británico anunció que se habían agregado varios delitos penales al proyecto de ley, incluida la pornografía vengativa, los delitos de odio, el fraude, la venta de drogas o armas ilegales, la promoción o facilitación del suicidio, el tráfico de personas y la explotación sexual.

«Lo que [las empresas de tecnología] deben hacer ahora es eliminar esos algoritmos dañinos en [sus] plataformas. Dejen de dirigir a las personas a salas de chat sobre suicidio, dejen de permitir el odio, dejen de permitir el tráfico de personas, dejen de permitir amenazas de odio, violencia y violación, y elimínenlo todo ahora», subrayó Dorries.

Críticas y desestimación

Sin embargo, las afirmaciones de la secretaria de Cultura han sido desestimadas por parte de críticos como la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés).

Andy Burrows, jefe de política de seguridad infantil en línea de la NSPCC, señaló a The Independent que «los jefes tecnológicos no serían personalmente responsables de los efectos nocivos de sus algoritmos o de no evitar la manipulación, y solo podrían ser procesados ​​por no proporcionar información al regulador».

Por ahora, Meta y otros gigantes tecnológicos no han emitido comentarios sobre las declaraciones de Dorries.