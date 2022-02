Con motivo de cumplirse 145 años del fallecimiento en New York, de Francisco Vicente Aguilera, Mayor General del Ejército mambí, se le rindió homenaje este martes en el Retablo de los Héroes en Bayamo.

Una representación de bayameses de varios sectores asistió al acto conmemorativo en ese lugar, donde reposan los restos de Aguilera, uno de los iniciadores de nuestras luchas independentistas, y se situó una ofrenda floral en nombre del pueblo de Bayamo, y habló la joven Dayana Hernández, investigadora del parque museo Ñico López.

La integrante de la Asociación Hermanos Saiz, indicó que hace exactamente 130 años, José Martí, en el periódico Patria con su pluma ardiente, calificó a Francisco Vicente Aguilera, como el millonario heroico, el caballero intachable, el Padre de la República.

Añadió que esas afirmaciones del más universal de los cubanos, NO son gratuitas e inmortalizaron como revolucionario a Aguilera, quien afirmó Nada tengo, mientras NO tenga Patria, cuando le consultaron Incendiar a Bayamo, para que no cayera en manos de superiores fuerzas colonialistas españolas.

Durante el acto que presidieron Vladimir Zambrano, jefe del departamento ideológico del Comité provincial del Partido y Yanetsy Rodríguez, primera secretaria del partido en Bayamo, se presentó el libro Francisco Vicente Aguilera, correspondencia 1873-1877.

Ese texto escrito por el Master Ludin Fonseca, historiador de Bayamo, contiene la correspondencia escrita por Aguilera en el exilio, vio la luz en Ediciones Boloña, y muestra a la personalidad histórica.

Preciso en la presentación del libro, la máster Idelmis Mari Aguilera, Vicepresidenta de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma investigadora de la Casa de la Nacionalidad Cubana.