Hagamos un ejercicio simple que nos devuelva a la etapa escolar: Selecciona entre las opciones que aparecen debajo, las que te resulten familiares.

Déjanos en los comentarios, otras expresiones que escuchaste en tu infancia y/o adolescencia que marcaron la potestad indiscutible de los adultos.

Si te dijeron alguna de estas frases (o todas) y, además, recuerdas que a tus amigas y amigos también pues, como yo, formaste parte de una generación que naturalizó la violencia y dejó esas huellas en nosotras(os).

Ahora, si ya eres madre/ padre/ persona cuidadora de un(a) menor de edad y le has dicho alguna de estas frases (o todas): ¡Felicidades!, estás contribuyendo a traspasar a otra generación patrones violentos, patriarcales, intolerantes…

Si crees que hoy eres una buena persona “gracias” a los golpes que te dieron de pequeña(o), que hay lugares en el cuerpo hechos para pegar, o que niñas, niños y adolescentes (en lo adelante: NNA) solo harán lo que les dices pero ignorarán si tú haces lo contrario, estás desconociendo el problema, aunque no te culpo; lo que te he dicho hasta ahora se sustenta en la violencia sistémica, esa que ha trascendido el marco estrecho entre la persona que ejerce violencia y la violentada hasta generalizarse en la sociedad.

Al respecto, Yamile González, presidenta de la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial Popular en Granma, comentó a CNCtv Digital algunas consecuencias de lo anterior, desde su experiencia laboral.

“En nuestra población, hay muchos casos de delitos contra la integridad corporal de las personas, dígase lesiones, riñas tumultuarias…, y cuando se hacen análisis criminológicos ese agresor o agresora, por lo general, creció en un ambiente de violencia; es difícil salir de ese ciclo violento y lo transmite en su proyección como individuo, en su desarrollo en la sociedad”.

Por ejemplo, nos aclara la sicóloga Yaisel Rosales: “Para un NNA, el padre y/o la madre son las figuras más importantes, por lo que la afirmación que recibe de estos es vital. Cuando este menor de edad no es aprobado -por lenguaje verbal o extraverbal-, se siente inseguro y trata de buscar mecanismos para ganar la aceptación de ese adulto”.

La también profesora del Centro de Superación para la Cultura en Granma refiere que, en esa búsqueda de aprobación, se convierten a niños inocentes en manipuladores porque empiezan a asumir posturas “que no son las que ellos quisieran, pero son las que les exigen o esperan de ellos”.

Si algo hemos aprendido hasta aquí es que el éxito de criar a una persona más saludable síquica y físicamente está, entre otras cuestiones, en propiciarle un ambiente libre de violencia, pero… si hemos crecido hasta ahora dejando de ver tanta de esta a nuestro alrededor, qué otras posturas estaremos asumiendo como correctas que no lo son.

LLEGÓ EL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y MANDÓ A PARAR

La semana pasada estuvimos acercándonos al proyecto 24 del Código de las Familias que hoy está en consulta popular en Cuba. Es curioso que en el vigente, que data de 1975, no se haga referencia a los derechos de NNA más allá de aquellas cuestiones en la que el menor es un objeto de derechos. En este se regula, por ejemplo, lo que ocurrirá en caso del divorcio de los padres, su adopción o matrimonio en la adolescencia –por cierto, lo último eliminado del proyecto 24-.

Este Código de las Familias viene a mostrarnos nuestras realidades y las que nos son ajenas –pero ahí están-, las familias en esta Isla que no son las de 47 años atrás, y a desmontarnos mecanismos obsoletos y defectuosos en la crianza de NNA.

La jurista Yamile González afirma que “desde hace varios años, en la práctica judicial cubana es necesario acudir a la Convención sobre los Derechos del Niño y a otras normas de carácter internacional que Cuba ha suscrito, para poder darle una solución justa a conflictos que se presentan en los tribunales, porque desde la norma en sí (Código de la Familia, de 1975) no es suficiente”.

En consonancia con González, la escritora y activista social Juventina Soler considera que muchos padres no entienden que los derechos de NNA “no vienen con el Código de las Familias, sino desde la Unicef”.

La necesidad de una crianza positiva en la que les eduquemos desde el reconocimiento y respeto de sus derechos, alejados de métodos de disciplina violentos, nos trae hasta aquí.

Quién diría que por una larga lista de beneficios para nuestras(os) NNA podrían existir tantas(os) detractoras(es). ¿Será por desconocimiento o erróneas interpretaciones de esta norma? ¿Primará la violencia sistémica de la que hablamos arriba? ¿O será que ya olvidamos cuando fuimos niñas(os) y adolescentes?…

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS FAMILIAR (PARA ALGUNAS PERSONAS)

“¿Qué pasa si mi hija quiere comer pollo y yo lo que tengo es huevo en la casa? Ella va a poder acusarme porque es su derecho y está velando por su interés superior”, dijo una joven en la consulta popular de mi barrio.

Aprovechando el comentario, esta es la parte en la que entraremos en el pollo del arroz con pollo y hablaremos de responsabilidad parental, autonomía progresiva, libre desarrollo de la personalidad e interés superior de NNA: los cuatro jinetes del Apocalipsis familiar, para algunas personas.

No en vano dijo el escritor y filósofo francés, Voltaire, “antes de una conversación, aclaremos los términos”, así que consultemos el Código de las Familias.

La Responsabilidad Parental incluye el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos y de acuerdo con su capacidad, autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez. CÓDIGO DE LAS FAMILIAS/ Artículo 132. Alcance de la responsabilidad parental.

La Responsabilidad parental se sustenta en la igualdad de derechos y deberes de madres y padres, aunque no excluye a otros familiares o personas afectivamente cercanas a los menores de edad. Esto último, es una diferencia sustancial respecto a la tan defendida Patria potestad, que “solo la ejercen madres y padres salvo escasas excepciones, en la que ambos hayan fallecido o estén privados de dicha institución”, asegura González.

Aclara un artículo en el cibermedio Cubadebate, que el término jurídico Patria potestad nos llega de la antigua Roma, sustentado en “el poder exclusivo del hombre (el padre) sobre los hijos. La infancia carecía de valor, a tal punto que los niños y niñas, podían ser canjeados o vendidos”.

Con estos antecedentes, es lógico que muchos países evolucionaran este concepto en correspondencia con el desarrollo de la humanidad; ahí es donde entra Cuba, mejor tarde que nunca.

Si quieres conocer el resto del contenido de la responsabilidad parental consulta el Código de las Familias AQUÍ

Para la sicóloga Yaisel Rosales, la Responsabilidad parental no le quita la autoridad del rol de padre y madre respecto al rol de hijo o hija, y es válido aclarar que autoridad y responsabilidad no son lo mismo que imposición y violencia, aunque esa línea suele difuminarse, en ocasiones.

En este sentido, Soler, también coordinadora del proyecto sociocultural Musas Inquietantes piensa que el problema radica en educar a través del miedo: “Es más fácil imponer el respeto a través del miedo y el maltrato que ganarse ese respeto de su hijo o hija por una vía no violenta, a través de la firmeza de las normas, del amor, la comprensión”.

Las familias solemos ver en las(os) más pequeñas(os) extensiones de nuestros sueños incumplidos, los tornamos nuestras réplicas o propiedades, creemos que son adultos en miniatura u olvidamos cuando estuvimos en su lugar.

“Es incorrecto que usted se quiera satisfacer a través de otra persona porque anula la posibilidad de satisfacción de esa otra persona, y eso es violencia; al creer que te pertenece le quitas a tu hija o hijo su condición de humanidad y le conviertes en objeto”, comenta Rosales.

Nos alerta, además, que “nacen de ti pero no te pertenecen, los estás preparando para que se inserten a la sociedad y se realicen como individuos únicos e irrepetibles. Si usted cría a un niño o niña sembrando esa conciencia de posesión y pertenencia, ¿dónde están la autonomía y la autoestima que va a desarrollar, si desde los primeros años de vida usted lo está pisoteando?”.

Aptitud de NNA para tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer derechos, que se adquiere de manera gradual en función de su grado de madurez y desarrollo en relación con las particularidades de la decisión de que se trate; a medida que sus competencias son cada vez mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades, tomando decisiones que afectan su vida. Implica que no se establezcan edades fijas pues el proceso de madurez no es lineal y aplicable a todos las NNA por igual y está estrechamente vinculada a su consideración como sujetos de derechos y a las funciones parentales de orientación y dirección para que ellos y ellas conozcas tales derechos y las formas de ejercitarlos y exigirlos. CÓDIGO DE LAS FAMILIAS/ Autonomía progresiva

Aunque esta expresión la estamos escuchando recientemente, su aplicación no es nueva. González, explica la autonomía progresiva de una forma muy práctica: “En el Código Civil vigente se reconoce la edad de 18 años para adquirir la plena capacidad jurídica. Imagínese que el día anterior a su cumpleaños 18, no tiene capacidad para hacer nada y al día siguiente usted obtiene de golpe todas esas facultades; no funciona así, de la misma forma que va creciendo físicamente también va desarrollando su capacidad intelectual”.

Es decir, ante la ley cubana tiene la misma capacidad la (el) niña(o) de 4 años que necesita que le acompañen a cruzar la calle y alimenten, que la (el) adolescente que lidera sus organizaciones estudiantiles o la (el) que tiene la madurez para decidir su formación profesional.

Por otra parte, Rosales nos recomienda tratar a cada quien conforme a sus características, proponiendo el diálogo y la negociación, sabiendo que “cuando hablamos del interés superior de NNA estamos hablando del cuidado y protección de su salud física y mental, no de su malcriadez, como muchas personas creen”.

El interés superior no es dejarle hacer “lo que quiera, cuando quiera”, andar con cuchillos o consumir drogas, como me aseguró una anciana hace algunos días (extraña esta interpretación del término, sobre todo, en un país con tolerancia cero a las drogas). Significa reconocer sus derechos y, como el respeto engendra respeto, no hay mejor manera de ganarnos el de nuestros hijos e hijas, que respetando los suyos.

Entre ellos, el libre desarrollo de su personalidad; y Juventina Soler no pudo sintetizarlo mejor: “Hay un determinismo biológico al pensar que se tiene una identidad de género porque se tienen los órganos sexuales, y no es así; la personalidad es un construcción psicosocial, por tanto, pueden estar o no en consonancia con ese binarismo de hombre o mujer”.

Sin dudas, los cambios en las mentalidades son más lentos que los de las estructuras, por lo que debe primar la voluntad porque, a veces, tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas. Las familias necesitamos una educación con enfoque de género, y esto no se simplifica en que mi hija o hijo se vista de hembra o varón, le guste el rosa o el azul, la fresa o el chocolate.

Significa que tengamos las herramientas para desterrar los roles de género prestablecidos en los que la mujer va para la casa y el hombre para la calle, que solo se puede ser femenina siendo esa flor delicada o que los hombres no lloran.

También -y es el mayor temor de quienes critican este derecho- que sepamos amar y seguir acompañando a nuestra hija o hijo cuando nos diga que es homosexual; porque existen, aunque no tuvieron esa educación con enfoque de género, y seguirán existiendo –ojalá a partir de ahora sin discriminación ni exclusión-.

Si no nos damos la oportunidad de revisar y cuestionar nuestras prácticas, le estaremos negando un futuro mejor a las próximas generaciones. Si levantamos un muro ante lo novedoso cómo saber si lo estoy haciendo bien, si pudiera hacer mejor mi rol como madre o padre. Si me preguntas, creo que no existen tales jinetes más que el temor a lo desconocido.