El gobierno cubano transmitió este miércoles su solidaridad con Sudáfrica ante los desastres provocados por lluvias torrenciales y sus consecuencias en el suroriente del país.

El canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, transmitió en Twitter un mensaje con las más sentidas condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de Sudáfrica por la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por las lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de KwaZulu-Natal.

Añadió que hace extensivas sus palabras a familiares y allegados de las víctimas, las cuales, de acuerdo con fuentes locales, superaban las 60.

Al referirse a la compleja situación meteorológica existente en este territorio, la Organización No Gubernamental Gift of the Givers difundió mediante un comunicado que debido a la intensidad de los vendavales “numerosas carreteras fueron convertidas en ríos” y personas se encuentran atrapadas bajo muros derrumbados.

Otras fuentes señalaron que las corrientes de agua, además de cortar el paso a través de viales, destruyeron puentes, residencias, sumergieron coches y provocaron que contenedores floten, sobre todo en Durban, la mayor ciudad del territorio de KwaZulu Natal.

Datos de organismos gubernamentales precisaron que en 2019 este país africano sufrió el impacto de fuertes tormentas que dejaron saldo de 85 muertos y varios heridos.