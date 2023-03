Manzanillo, 20 mar (ACN) Como el mejor regalo que le ha dado la vida en los últimos años, calificó el destacado doctor e investigador cubano José Amador Berlanga Acosta su condición de candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Manzanillo, en la suroriental provincia de Granma.

Implica la posibilidad de llegar al corazón de la Patria, a lo más germinal y sublime, pues aquí se iniciaron las luchas por la independencia de la isla.

Me permite, además, volver a las raíces, porque nací en Bayamo y soy parte de esta tierra de historias, destacó.

El reto compromete a continuar trabajando por consolidar la obra del Socialismo, confesó en diálogo con la Agencia Cubana de Noticias el eminente científico y creador del factor de crecimiento epidérmico Heberprot-p, producto biotecnológico único de su tipo en el mundo, para la atención de la enfermedad del pie diabético.

Recuerdo la mañana en la cual llegó la citación de los compañeros de la Comisión Nacional de Candidatura, para darme la noticia de que estaba propuesto como representante al Parlamento por Manzanillo. Sentí una satisfacción inmensa y una suerte de deuda saldada.

Mas, al mismo, tiempo me dije, hay que trabajar y tratar de hacer algo memorable y digno por este país, que lo merece todo, subrayó.

Miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba desde el 19 de abril de 2018, Berlanga Acosta afirmó que el reconocimiento constituye para él un desafío histórico, al tener por referentes a figuras paradigmáticas como la heroína Celia Sánchez Manduley, quien también fue diputada.

Somos servidores públicos y estamos en función de la ciudadanía, por cuanto siempre resultará poco todo cuanto se trate de hacer en pos de satisfacer a quienes representamos, porque la Revolución se hizo, precisamente, para que Cuba fuera feliz.

El también jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, significó que el nuevo llamado de la Patria implica restarle horas al descanso diario, para poder armonizar sus responsabilidades laborales en los órdenes experimental, académico y científico, con las tareas como candidato a diputado.

Pero con el orgullo de representar al pueblo -si este finalmente así lo decide en las venideras Elecciones Nacionales- trataré de lograr un híbrido perfecto en pos del cumplimiento de mis múltiples deberes, aseguró.

El Hijo Ilustre de la provincia de Granma resaltó entre las experiencias más gratificantes el cariño que le profesan niños, jóvenes y adultos en barrios, comunidades, escuelas, hospitales y otros centros laborales a los cuales ha llegado, como parte de los recorridos e intercambios previos a los comicios del próximo domingo 26.

Me siento honrado y muy comprometido, y el día que termine mis funciones laborales en La Habana o me enferme, he confesado a mis compañeros más allegados que volveré aquí a descansar, en esta tierra y bajo este cielo, agregó.