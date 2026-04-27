Promueven especialistas la carrera de Enfermería entre adolescentes

Un grupo de enfermeras del Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes se reunió con estudiantes de la secundaria básica 30 Aniversario de la Batalla de Guisa, para incentivar a los adolescentes por la carrera de Enfermería.

Durante el intercambio de especialistas en Obstetricia, Neonatología, Pediatría, hemodiálisis y atención intensiva con alumnos del centro educacional, Tatiana Cedeño Escalona, Máster en Ciencias, enfatizó en la relevancia de la profesión en el ámbito médico.

“La Enfermería no solo se trata de cuidar a los pacientes, sino también de educar y brindar apoyo emocional, porque su papel es fundamental para el bienestar de la sociedad”, expresó la especialista.

Entre otros temas, se abordó la importancia del seguimiento prenatal y cómo escuchar los latidos del corazón del bebé mediante un estetoscopio de Pinard, una de las misiones en Obstetricia.

Por el área de Neonatología y Pediatría, se precisó la lactancia materna como práctica que beneficia tanto al recién nacido como a la madre, y fomenta el vínculo afectivo tan importante para el desarrollo emocional y físico del bebé.

Los estudiantes también conocieron sobre el método canguro, que promueve el contacto piel a piel entre el recién nacido y su madre.

Igualmente, se ofrecieron detalles relacionados con el proceso de hemodiálisis y los instrumentos utilizados en este tratamiento vital para pacientes con insuficiencia renal.

No faltó la explicación sobre el papel fundamental de las especialistas en una unidad quirúrgica y su labor como instrumentistas, además de la precisión y atención para el éxito de los procedimientos.

Asimismo, hablaron de la función de las enfermeras intensivistas en la atención al paciente grave, junto a su capacidad para manejar situaciones críticas y ofrecer cuidados especializados, necesarios en el entorno hospitalario.

Las experiencias compartidas por las profesionales de la Salud no solo informan, sino que también inspiran a los adolescentes a considerar esta noble profesión como una opción viable para su futuro.

La Demajagua