Holguín derrota por cuarta vez a los Alazanes

Foto: Radio Bayamo

Los Cachorros de Holguín vencieron hoy a Granma 15 x 10 en el estadio Mártires de Barbados y le propinaron su derrota número 19 en la 62 Serie Nacional de Béisbol (SNB), en la que apenas han conquistado 11 triunfos.

El partido se decidió en la oncena entrada, cuando los visitantes lograron fabricar seis anotaciones ante los envíos de los relevistas Miguel Paradelo Aguilar, Carlos Santana Santiesteban y Juan Danilo Pérez Meriño.

El primero de ellos, quien fue el mejor lanzador de los granmenses en el primer tercio de la competencia, no se presentó bien esta vez y cargó con la derrota, su segunda de la SNB.

Wilson Paredes Céspedes, el quinto serpentinero de Holguín, se llevó la victoria, la cuarta conseguida por ese equipo ante los anfitriones en el duelo particular.

Los Alazanes lograron descontar una desventaja inicial de cinco carreras pues en la misma entrada de apertura Holguín marcó cinco, nada menos que con seis incogibles. Pero sus oponentes nunca permitieron que se fueran encima en el score.

Otra vez por los campeones nacionales volvieron a fallar el bateo oportuno, el pitcheo y la defensa (cometieron tres errores) y con esas carencias es imposible ganar, a no ser que el rival lo haga mucho peor.

El partido se empató a seis en la sexta entrada, gracias a triple de Yulieski Remón Tejada, pero fue dejado en la antesala cuando fallaron Gumersindo Cisneros Morán, Marcos Fonseca Alcea (hubo un boleto intercalado a Darion Blanco Cola) y Osvaldo Abreu Sánchez.

Los Cachorros fabricaron tres carreras en el décimo capítulo, pero su pitcheo de relevo regaló varias bases por bolas en la parte baja de ese rollo y permitió que los locales empataran a nueve en el pizarrón.

Holguín no superaba a Granma en una subserie particular desde 2018, pero esta vez el equipo comandado por Felicio García no se amilanó y fue mejor en todos los aspectos del juego.

Ahora los Alazanes en el última lugar 14 de la tabla de posiciones, empatados con Cienfuegos e Industriales y cada día su clasificación a la postemporada parece más lejana.