Informan sobre recuperación eléctrica en Oriente

ACN | Foto: Tomada del perfil en Facebook de la Unión Eléctrica Nacional
Una evaluación preliminar indicó que de los 52 parques solares fotovoltaicos en la región oriental, solo se reportaron daños menores, entre ellos cuatro paneles en Las Tunas, y se cuenta con los repuestos necesarios para su pronta reparación.
El titular destacó que la estrategia de protección aplicada en esas instalaciones resultó efectiva, lo que permitió minimizar las afectaciones pese a la magnitud del evento meteorológico.
Reconoció que la recuperación total del servicio demandará varios días debido a la cantidad de líneas dañadas, aunque subrayó que la medida de desconectar el oriente para proteger las termoeléctricas del occidente fue una acción técnica necesaria para evitar perjuicios mayores en los generadores.
La prioridad, precisó, es trabajar de manera organizada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y con mayor solidez en el sistema eléctrico nacional.