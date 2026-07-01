Mipyme estatal alienta la creatividad infantil en Matanzas 

Soluciones Cedai Atenas, mipyme estatal que ofrece servicios de ingeniería automática, electricidad y mecánica, convoca a niños de la provincia de Matanzas a participar en el concurso “Destellos del Futuro: Energía y Solución”.

Tania Suárez García, directora de la mipyme, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa surge para saludar el primer aniversario de la sociedad mercantil fundada el primero de julio del 2025, y procurará alentar la imaginación y creatividad de quienes representan el futuro.

Aseveró además que pretenden indagar sobre cómo los más jóvenes visualizan el uso de tecnologías limpias, y también sondear un poco sobre el impacto positivo que la empresa genera en la comunidad, en la provincia, y la gestión de sostenibilidad en Cuba.

La convocatoria oficial del concurso está disponible en la página oficial de Soluciones Cedai Atenas en la red social Facebook, y expone que está dirigido a niños y adolescentes residentes en la provincia de Matanzas, divididos en tres grupos de edades: de 5 a 8 años, de 9 a 12 años, y de 13 a 15 años.

Los niños de la provincia interesados podrán concursar en las modalidades de artes plásticas (dibujo o pintura), literatura (poesía o cuento corto con un máximo de dos cuartillas), y reel para rede sociales (video corto de hasta un minuto); las propuestas deben ser originales e inéditas.

El sol como fuente de vida y energía; el rol de Soluciones Cedai Atenas en mejorar hogares, policlínicos, bancos, casas de abuelos, hogares maternos y empresas mediante la automatización y energías renovables; y el ahorro energético y el uso responsable de recursos naturales para cuidar el planeta constituyen las temáticas a desarrollar.

Las obras se recibirán hasta el 15 de julio de 2026, y pueden entregarse físicamente en la sede de la mipyme en Calle San Vicente 276, número 17502 entre Avenida primera 175 y avenida novena 183, en Pueblo Nuevo, ciudad de Matanzas, o enviarse por Whatsapp al número 52631625.

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