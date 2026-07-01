Corte Suprema de EEUU deja en pie ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró hoy la puerta a las intenciones del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, al dictaminar que esa política migratoria es inconstitucional.

Tres integrantes de la mayoría conservadora de esa instancia de justicia discreparon de la decisión y un cuarto habría resuelto el caso sobre una base mucho más limitada.

Pero al final, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó la orden ejecutiva de Trump, emitida en su primer día en el cargo en este segundo mandato, con el respaldo de solo una jueza conservadora, Amy Coney Barrett y a la opinión también se sumaron los tres jueces liberales del tribunal.

El fallo representa uno de los golpes más duros del máximo órgano de justicia de la nación contra la agenda de Trump en este segundo mandato, al anular un componente clave de las medidas de mano dura que el gobernante anunció en materia migratoria luego de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

Trump dedicó especial interés a este caso, al punto de incluso asistir personalmente a los alegatos orales ante el alto tribunal en abril, un hecho que en su momento se consideró inédito para un presidente en ejercicio.

La orden de Trump nunca llegó a entrar en vigor a causa de una oleada de litigios iniciados por estados con gobernadores demócratas, entre otros.

«La decisión del Tribunal reafirma una promesa fundamental de Estados Unidos: si naces aquí, eres ciudadano», declaró Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), citada en medios locales.

Wang advirtió que “un presidente no puede modificar la Constitución mediante un decreto ejecutivo”.

La batalla legal llegó en dos ocasiones ante la Corte Suprema. El pasado año los jueces abordaron la disputa con el objetivo de restringir la facultad de los magistrados de instancias inferiores en su capacidad para emitir medidas cautelares de alcance nacional que bloqueaban las políticas del presidente.

Sin embargo, la decisión no resolvió la cuestión de si las medidas adoptadas por Trump respecto a la ciudadanía por nacimiento eran realmente legales.

Ahora la reacción de Trump no se hizo esperar. El mandatario instó al Congreso a eliminar por ley la ciudadanía por nacimiento.

“La Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país, pero podemos corregirlo fácilmente en el Congreso mediante una ley, con el respaldo del presidente, como quedó determinado durante este proceso”, dijo en su red Truth Social.

“No hace falta una enmienda constitucional larga y complicada. ¡El Congreso debería empezar HOY a trabajar para poner fin a la costosa e injusta ciudadanía por nacimiento para nuestro país! ¡Tendrá todo mi apoyo!”, añadió.

Pero el objetivo de Trump podría encontrar una fuerte oposición en Capitolio.

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