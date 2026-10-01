Arrancó a moler el Enidio Díaz, de Campechuela

El ingenio Enidio Díaz Machado, de Campechuela, inició operaciones con la molienda de caña, haciendo zafra al despedir el noveno mes de 2026.

Sus trabajadores tienen la tarea de producir meladura y sumarse así al Arquímedes Colina, de Mabay, en el proceso fabril para la elaboración de diferentes derivados, entre estos, alcoholes y aguardientes.

La noticia fue dada a conocer por la primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, a través de sus redes sociales, en la que calificó de titánica la tarea, enfrentados a la compleja situación por la que atraviesa el país.

¨No nos vamos a rendir, marcharemos juntos todos los que queremos a la provincia de Granma y a su pueblo, que es igual que querer a Cuba¨, subrayó la dirigente política.

Las lluvias de los últimos días habían impedido la arrancada del ingenio en Ceiba Hueca, donde está enclavado para aprovechar la materia prima disponible en estos momentos.

Granma cuenta también con la Unidad Empresarial de Base, Derivados, ubicada en la propia comunidad bayamesa, la que elabora diversos productos como rones, aliñao, aguardientes naturales y aromatizados. En su finca de autoabastecimiento exhibe muy buenos resultados con las siembras de caña, cultivos varios y la actividad agropecuaria como parte del programa de soberanía alimentaria.

La Demajagua