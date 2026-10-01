Agenda cubana prioriza respeto y el cuidado de las personas mayores

La agenda política cubana mantiene hoy en sus prioridades el respeto y cuidado de las personas mayores, justamente cuando el país exhibe la tasa de envejecimiento más alta de América Latina y el Caribe.

Las personas de la tercera edad en Cuba, consideradas fuentes inestimables de conocimientos y experiencia, pueden aportar a la paz, al desarrollo sostenible y a la protección del planeta.

Este 1 de octubre es celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores, como parte de los esfuerzos para sensibilizar sobre los problemas y retos de los adultos mayores, y asegurar la plena realización de libertades fundamentales, destacando siempre su inclusión y participación activa en la sociedad.

De ahí que el Consejo de Ministros de Cuba adoptara el pasado año el Decreto 139 de la Celebración Nacional por el Día Internacional de las Personas Mayores.

Cuba consolida esa efemérides vinculada con sus políticas públicas y al contexto demográfico.

Tal fecha conmemorativa -precisa la Gaceta Oficial- se desarrolla desde la última semana de septiembre hasta el 1 de octubre de cada año, bajo el lema “Celebrando la vida, honrando la experiencia”.

Este festejo tiene como objetivo general, homenajear, estimular y reconocer la labor de las personas adultas mayores.

Durante la jornada se busca fomentar hábitos y estilos de vida para la promoción de un envejecimiento activo y saludable, promover una imagen positiva de ese segmento destacando su capacidad de contribución activa y valiosa en la sociedad.

Está prevista la realización de actividades recreativas, culturales y deportivas, en las comunidades, cátedras del adulto mayor, casas de cultura, y de abuelos, hogares de ancianos y centros psicopedagógicos, hospitales y policlínicas, en especial en los servicios de geriatría.

Los espectáculos culturales, deportivos y recreativos que se desarrollen en la jornada para las personas 70 años de edad serán con entrada gratuita, y en las ferias comerciales y agropecuarias podrán adquirir productos a precios diferenciados.

Empresas estatales y el sector no estatal deberán ofrecer una atención diferenciada a los hogares de ancianos, círculos de abuelos y al Sistema de Atención a la Familia, en coordinación con el Ministerio del Comercio Interior y la participación de trabajadores sociales.

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