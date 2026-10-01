Cuba busca boleto para Lima 2027

El segundo evento clasificatorio de levantamiento de pesas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tendrá lugar del 4 al 8 de octubre en Tepic, estado mexicano de Nayarit, y contará con la presencia de seis cubanos.

La selección femenina estará integrada por Marifélix Sarría (+86 kg), Yeniuska Mirabal (77) y Ludia Montero (53), en tanto por los hombres harán el viaje Edisnel Corrales (79), Otto Oñate (65) y Yorelvis Machado (88).

El grupo que acudirá a la cita continental fue abanderado este martes en el gimnasio Manuel Suárez Fernández de la Esfaar Cerro Pelado de esta ciudad.

Gabriel Esquivel, entrenador del conjunto masculino, explicó a JIT que la preparación para la justa clasificatoria marcha bien y que los atletas han cumplido con todos los parámetros previstos hasta la fecha.

«El objetivo de la competencia es ubicar a los muchachos entre los ocho primeros, lo que se debe lograr con las marcas que tienen actualmente», afirmó.

Esquivel comentó que los tres pesistas cubanos tienen posibilidades de clasificar sin dificultad y mencionó a Venezuela, Colombia y Estados Unidos como los rivales más fuertes del certamen.

«Con las chicas el propósito es tratar de ubicarnos entre los 10 primeros lugares que nos dan la posibilidad de estar en Lima. Vamos por el segundo mesociclo después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y nuestras atletas están sobre un noventa porciento o más de su resultado máximo inicial por la etapa de preparación que tenemos, que es muy corta», precisó Yoanni Giniebra, entrenador del elenco femenino.

El estratega aclaró que el principal objetivo no es alcanzar medallas en este momento.

«Si aparece alguna, bienvenida sea, pero no es uno de los objetivos. Nadie se alarme ni vaya a pensar que las chicas están mal: el equipo está bien, está muy bien en la etapa que está, y vamos dispuestos a lograr las metas trazadas para este evento», subrayó.

Sobre los cambios de división, Giniebra detalló que Ludia Montero subió a los 53 kilogramos por una estrategia relacionada con los Juegos Panamericanos y Olímpicos.

«En los 48 kilogramos su división no va a estar presente en Los Ángeles, entonces decidimos subirla a los 53, que es una división que viene en ascenso. Sabemos que no debe tener problemas para clasificar a los Panamericanos», afirmó.

Yeniuska Mirabal, por su parte, se mantiene en los 77 kilogramos, una división muy difícil en la que hay muchas competidoras ranqueadas para la cita bajo los cinco aros de 2028.

El entrenador destacó la confianza que tiene en sus pupilas y adelantó que el último evento clasificatorio será en Santo Domingo, en el mes de abril. Allí Cuba debe asistir con equipo completo para asegurar al menos tres o cuatro atletas en los Juegos Panamericanos, según confirmó el técnico mayabequense.

(Tomado de JIT)

Cubadebate