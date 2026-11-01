Embajador chino ratifica apoyo de su país a Cuba: “Seguiremos alzando la voz por la isla”

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, afirmó que su país continuará alzando la voz por la isla y brindándole toda la ayuda posible. “Como buen amigo, compañero y hermano de Cuba, el firme apoyo de China a Cuba permanece inalterable”, expresó el diplomático. Hua hizo las declaraciones durante la entrega de un donativo […]

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, afirmó que su país continuará alzando la voz por la isla y brindándole toda la ayuda posible.

“Como buen amigo, compañero y hermano de Cuba, el firme apoyo de China a Cuba permanece inalterable”, expresó el diplomático.

Hua hizo las declaraciones durante la entrega de un donativo de artículos de primera necesidad al municipio de Playa, en el oeste de la capital cubana, destinado a apoyar la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

El acto se realizó en el Hogar Materno “La Esperanza del Mundo”, centro de atención a embarazadas ubicado en ese municipio, con la presencia del vicecanciller cubano Elio Rodríguez y de otras autoridades.

Asimismo, el embajador aseguró que China se opondrá a las acciones hegemónicas y a la injerencia basada en la fuerza que, según denunció, ejerce Estados Unidos contra la isla.

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles a favor de una resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas, por 34 ocasión consecutiva y con una mayoría abrumadora, destacó Hua.

“Constatamos con satisfacción que Cuba no está sola”, agregó el embajador, quien recordó que China votó una vez más a favor de la medida.

Subrayó que “no existe justificación alguna para mantener las sanciones ilegales y unilaterales durante 64 años, tampoco hay razón para seguir ignorando los reclamos de justicia expresados desde hace 34 años”.

Hua indicó que el pueblo cubano atraviesa un período difícil sin precedentes por la intensificación de las sanciones unilaterales y del ilegal bloqueo energético de Estados Unidos.

“Hoy, la Embajada de China en Cuba ha traído un cargamento de artículos de primera necesidad, con la esperanza de contribuir a mejorar la vida de los grupos vulnerables y fortalecer el apoyo social”, precisó.

Por su parte, el intendente municipal, William García, máxima autoridad administrativa del Gobierno local, resaltó el especial significado de este donativo en el complejo escenario que atraviesa el país.

“Esta ayuda forma parte de la invariable solidaridad y hermandad entre Cuba y China”, afirmó García.

El intendente valoró la posición de China a favor de la resolución cubana, respaldo que, según dijo, se ha mantenido de forma invariable durante más de tres décadas.

Cubadebate