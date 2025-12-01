Conmemoró Maratón aniversario 15 de Artemisa

Maratonistas de diferentes edades celebraron este domingo el XV aniversario de la provincia de Artemisa, con una carrera de 15 kilómetros (km), que tuvo como salida y meta el Parque Libertad, frente al Hotel Campoamor.

Presidió el evento Alexander Valdés, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, acompañado por dirigentes del Gobierno, el Sindicato y la Dirección Provincial de Deportes, quienes resaltaron el valor de la iniciativa como expresión de identidad y resistencia, informó el periódico El Artemiseño.

La cita deportiva se sumó a las conmemoraciones por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016), y los 69 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en un ambiente de unidad y compromiso con la historia y la identidad nacional.

Destacaron en la modalidad de cinco km, Marian Yanet López, Yoenny Mayacen Velázquez y Salamah Mahroos Diez, entre las mujeres, mientras Jendry Ulacia Capaz, Germán Barroso Abreu e Ixbran Trutié González sobresalieron entre los hombres.

En los diez km, la integrante del equipo nacional de fondo y medio fondo Osmairy González Espinosa obtuvo el primer lugar, seguida por Idarmis Rivera Parrado y Maivys Ávalo González; en la rama masculina se distinguieron Luis Ángel Martínez, Olexis Ferrer García y Maher Salah Mahroos.

La prueba principal de 15 km tuvo como ganadora a Melissa Bacallao Orozco, y Francisco Roney Estévez, José Alejandro Tamerón y Luis Alfonso Guevara fueron los primeros hombres en cruzar la meta.

Atletas en situación de discapacidad también participaron en la jornada; Lodil Javier Oviedo completó los cinco km, Miguel Ángel Jorrín los diez y Elvis Sardiña Sánchez los quince, demostrando constancia y valentía.

La provincia de Artemisa quedó constituida como entidad propia en enero de 2011, tras la adopción de la nueva División Política-Administrativa del país, aprobada el año precedente, derivada de la división de la antigua provincia de La Habana, junto a Mayabeque.

Se localiza entre las provincias de Pinar del Río al oeste, y La Habana y Mayabeque al este; al norte limita con el Estrecho de la Florida, y al sur con el golfo de Batabanó.

Once municipios componen el territorio artemiseño, con una población de medio millón de habitantes y una extensión territorial de cuatro mil km cuadrados.

Las dos terceras partes de la superficie de la provincia se dedican a la actividad agropecuaria y la producción de alimentos, lo que la convierte en una de

las principales productoras del país.

