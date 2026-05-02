El mundo siempre estará con Cuba

Activistas y representantes sindicales de alrededor de 36 naciones expresaron hoy que la mayor de las Antillas no lucha sola ante el imperialismo estadounidense, durante el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

En el evento, al que asiste Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República se reconoce la resistencia de un pueblo que es asediado por más de 60 años.

Durante su intervención, Rob Miller, líder de la Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido señaló que la política imperial del gobierno de Estados Unidos representa un peligro para el futuro de un mundo en el que debe reinar la paz.

Instó a todos los presentes a seguir ayudando a un pueblo que es ejemplo vivo de resistencia y dignidad ante los males que asechan a la humanidad.

Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales condenó las acciones que ejecutan contra el archipiélago cubano desde la Casa Blanca y al mismo tiempo manifestó que solo un país unido y firme en sus ideas es capaz de soportar una agresión de tal magnitud, que cada día se intensifica más.

Catherine Marlene Isaac Alexander, presidenta de la Asociación de Amistad Santa Lucía- Cuba expuso que ante las constantes amenazas contra la tierra de Martí es necesario que las muestras de solidaridad se acrecienten en todo el planeta, como manera de enfrentar los efectos de la hegemonía.

Puntualizó que desde su nación existe un agradecimiento eterno por la ayuda que Cuba ha prestado a ese territorio en diferentes esferas, a pesar de estar en el foco del imperialismo.

Graciela Ramírez, coordinadora de Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos denunció las acciones que realiza el presidente estadounidense Donald Trump con su intención de dominar el planeta.

Añadió que las violaciones de derecho internacional que lleva a cabo desde Washington no pueden quedar impunes y es obligación de las naciones posicionarse ante hechos como el ataque a Venezuela y la guerra en Medio Oriente, que perjudican el orden internacional.

Con la presencia de los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC y Bruno Rodríguez Parrilla, ministerio de Relaciones Exteriores, cientos de amigos alzaron su voz para denunciar el bloqueo estadounidense contra la Mayor de las Antillas.

Presentes además funcionarios del Partido, representantes de la Central de Trabajadores, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras organizaciones.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.