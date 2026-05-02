La Habana acoge el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba

El Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba “Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el Centenario de Fidel”,sesiona en el Palacio de las Convenciones de esta capital.

El evento, presidido por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reune a 766 delegados de 36 países y un total de 152 organizaciones internacionales de solidaridad con la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, informó sobre el impacto del bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno estadounidense a la isla, así como la actualizacion de las medidas coercitivas aplicadas, recrudecidas por la administración Trump hace menos de 24 horas.

«Seguiremos luchando con el compromiso de que esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Esta es la revolución de los trabajadores que salieron ayer a nuestras calles a desfilar y a demostrar que la Patria se defiende», expresó Rodríguez.

Por su parte, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, agradeció la presencia de la solidaridad extranjera en momentos tan convulsos, calificándola como la defensa internacional del derecho de Cuba a ser un país soberano e independiente.

«Este encuentro se afianza en la esperanza de millones de personas que han luchado por sus derechos políticos, los mismos derechos que defendemos los que estamos reunidos hoy aquí, para multiplicar nuestras acciones y así fortalecer la capacidad de lucha, de resistencia y de respuesta frente a la escalada imperialista», acotó González.

La cita constituye una oportunidad para que las naciones fortalezcan la unidad, en un contexto donde la hegemonía antena contra la soberanía y derecho internacional.

En la jornada también se desarrollará el Simposio Internacional de Trabajo Sindical donde la clase obrera profundizará sobre su papel dentro de la humanidad.

La Demajagua