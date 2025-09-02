Celebrarán reunión de Biotecnología Cuba-China

Empresarios, científicos y altos directivos del sector salud de China participarán en la XIII Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de Biotecnología Cuba-China, a celebrarse en la ciudad de Wuhan el 4 y 5 de septiembre.

El evento coincidirá con la XVII Convención de Bioindustrias de la nación asiática, foro clave para el sector biofarmacéutico, según publicó en sus redes sociales el grupo empresarial BioCubafarma.

La reunión, que congregará a más de 80 empresas e instituciones del gigante asiático, se convoca cada dos años y tiene el propósito de evaluar los avances de la alianza estratégica en este ramo pactada por ambos países para enfrentar problemas de salud de la población china, cubana y mundial.

China y Cuba celebran en este contexto más de dos décadas de cooperación en el ámbito biofarmacéutico.

De acuerdo con BioCubafarma, próximamente se inaugurará la filial de la empresa mixta, BPL, Abiotech Pharmaceutical, en la ciudad de Changzhi, para la producción de medicamentos genéricos, biológicos y la innovación.

El grupo empresarial destaca que su participación en la cita incluirá conferencias y una presencia destacada en la feria expositiva, fortaleciendo los nexos estratégicos mutuos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959