Cuba y Namibia fortalecen sus relaciones de cooperación bilateral

Representantes de Cuba y la República de Namibia firmaron el miércoles, en esta capital, cuatro documentos que consolidan las relaciones de cooperación, durante la clausura de la I Sesión de la Comisión Intergubernamental entre ambos países.

Jessica Jimenez Gainza I Foto: Juvenal Balán

Los acuerdos rubricados fueron el protocolo de la I Sesión de la Comisión Intergubernamental, la alianza para el intercambio de información, reconocimiento mutuo y desarrollo de proyectos entre el Consejo Regulatorio de Medicamentos del Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Namibia y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Cuba.

También fueron refrendados el plan de acción del informe firmado entre la Universidad de Ciencias Informática (UCI) y la Universidad Nacional de Namibia (UNAN), y el convenio entre la empresa Cubadeportes S.A. y el Ministerio de Educación, Deporte, Juventud, Arte y Cultura del estado africano para la contratación de entrenadores de alto nivel en diferentes disciplinas.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior (Mincex), expresó que estas resoluciones simbolizan la decisión de ambos gobiernos y pueblos para trabajar en conjunto con solidaridad y respeto.

Destacó que durante la reuniones se lograron establecer bases sólidas con vistas a una colaboración sostenible, y se identificaron oportunidades concretas dirigidas a incrementar el intercambio comercial y que contribuyan al desarrollo socioeconómico de las dos naciones.

Selma Ashipala-Musavyi, titular de Relaciones Internacionales y Comercio de Namibia, expresó que estos días de conversaciones han sido una conquista para ambas delegaciones, y argumentó que se reflejó la intención de continuar con el legado del líder namibio Sam Nujoma y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Puntualizó que a partir de este momento lo más importante es llevar a la práctica todas las ideas surgidas en el encuentro y que se evidencien los resultados en las personas.

Durante la realización de cuatro subcomisiones dedicadas a la construcción, salud, biotecnología y deporte se aprobaron 23 estrategias de asociación, que impulsarán la actividad en diversos sectores.

La I Sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Namibia es resultado de un memorando de entendimiento certificado en 2024 y se efectuó desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre.

Está previsto que la próxima cita tenga lugar en el país africano en el año 2027.

Participaron en la jornada de cierre otros representantes del Mincex y de organismos nacionales, así como miembros del equipo que acompaña a la titular de Relaciones Internacionales y Comercio.

