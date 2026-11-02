El equipo de Cuba de béisbol5 enfrentará hoy a Francia en cuartos de final de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, cita multidisciplinaria que concluirá el 13 de noviembre próximo en la capital senegalesa.

Los cubanos toparán este lunes con los franceses en busca de la victoria que le garantizará seguir camino a la discusión de medallas.

Este domingo cayeron 0-2 contra los taipeyanos en duelo de invicto por el grupo A con parciales de 3-5 y 4-5, luego de derrotar 2-0 (6-0 y 3-2) a Türkiye, y 2-0 (17-0 y 13-0 a los anfitriones.

Con esos resultados, la selección mixta de la mayor de las Antillas, doble campeona del orbe, no pudo pasar directo a la semifinal, propósito que si logró Taipei de China, actual subcampeona del orbe.

Las otras cuatro escuadras en competencia son Francia, México, Kenia y Siria, las que aparecen en el apartado B.

Según el programa anunciado y con escenario en el Stade Abdoulaye Wade, de Diamniadio, los ganadores de cada llave avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los clasificados en segundo y tercer lugar disputarán los cuartos de final.

Así las cosas, el segundo clasificado del apartado A se enfrentará al tercero del B, en tanto que el segundo del B jugará contra el tercero del A.

También se conoció que los cuartos de final y semifinales se disputarán el 2 de noviembre, y la jornada final, prevista para el 3 de noviembre, comenzará con los partidos de colocación y luego llegará la fase de disputa de medallas.

Recordar que Cuba participa en Dakar con 12 deportistas, ocho en el béisbol5, reciente titular panamericano juvenil de Barquisimeto, tres en el atletismo y uno en el judo.

Los representantes del atletismo son Adriana González, en el disco, Daniselis Reyes, en salto alto, y Vanessa Velazco, en los 200 metros planos, mientras que en el judo lo hará Kayla Lazaret Pita, en +78 kilogramos, quien enfrentará este martes a la australiana Hannah McHenry, titular en las Copas Europeas Juniors y de Cadetes, en 2025, en su primer combate en Dakar.

Cuba acumula 30 medallas, 19 de oro, cuatro de plata y siete de bronce en las tres versiones anteriores, para en décimo puesto, en las que participó con delegaciones más numerosas de atletas y deportes.

En Singapur 2010 concluyó en el quinto lugar (9-3-2), en Nankin 2014 en el 35 (2-1-1) y en Buenos 2028, en el 16 (4-0-2).

El medallero histórico lo encabeza China, con 152 preseas, 86 de oro, 38 de plata y 28 de bronce, seguida por Rusia (159/74-51-34), equipo mixto (184/61-59-64 ), Japón (115/45-38-32), Hungría (86/36-24-26), Italia (108/34-37-37), 37 108 Ucrania (92/26-31-35), Estados Unidos (79/26-24-29), Francia (89/24-35-30), Australia (81/20-31-30) y Cuba (30/19-4-7), en ese orden.

Los organizadores anuncian que participarán dos mil 700 deportistas, mil 350 hombres y mil 350 mujeres, con edades de 15 a 17 años de 200 países, con accionar en 25 disciplinas.

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