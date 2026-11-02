Sectores privados en Granma, recuperan la tradición heladera del territorio

A raíz de las CIENTO 76 transformaciones económicas y sociales para dinamizar al sector del comercio, la gastronomía y los servicios, sectores privados en Granma se interesan por recuperar la tradición heladera del territorio. En Bayamo, la Mipyme BJ Tropical, es un emprendimiento que trabaja con producciones cooperadas, suministrando elaboraciones a la cremería Las Torres, perteneciente a la Unidad empresarial de Base del mismo nombre.