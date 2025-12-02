Conmemoran en Las Coloradas aniversario 69 del Desembarco del Yate Granma

Fotos Sheila Aguilera y Rafael Martínez “Si salimos llegamos, si llegamos entramos, si entramos , triunfamos”. Esa fue la profecía de Fidel que la historia aseveró. El desembarco del Yate Granma por Playa Las Coloradas, en Niquero fue el cimiento de la Revolución Cubana. En el aniversario 69 del acontecimiento los granmenses en representación del […]

Fotos Sheila Aguilera y Rafael Martínez

“Si salimos llegamos, si llegamos entramos, si entramos , triunfamos”. Esa fue la profecía de Fidel que la historia aseveró. El desembarco del Yate Granma por Playa Las Coloradas, en Niquero fue el cimiento de la Revolución Cubana.

En el aniversario 69 del acontecimiento los granmenses en representación del pueblo de Cuba conmemoraron la llegada de los 82 expedicionarios aquel 2 de diciembre de 1956.

Desde el sitio que fuera testigo de las vicisitudes de aquella madrugada tras una travesía tomentosa, las nuevas generaciones reafirman la unidad y el patriotismo heredado de aquellos héroes.

La ocasión fue propicia para entregar a valiosos bisoños el carnet que les acredita como nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Presidieron la conmemoración Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Yaritza Jérez Cabrera Primera Secretaria de la UJC en el territorio así como otros miembros políticos y gubernamentales de la provincia y el pueblo en general.

El desembarco del Yate Granma marcó el rumbo definitivo al triunfo del primero de enero de 1959.

Su legado perdura en Granma y en la Mayor de las Antillas bajo la promesa de Fidel ” seremos libres o mártires”.

Cheila Aguilera Riquenes